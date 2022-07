Rot Weiss Ahlen legt nach - Stürmer kommt vom Liga-Rivalen

Rot Weiss Ahlen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Stürmer verpflichtet, der zuvor seinen Vertrag bei einem Regionalliga-Konkurrenten aufgelöst hatte.

Vor dem zweiten Spieltag in der Regionalliga West hat sich Rot Weiss Ahlen ein weiteres Mal verstärkt. Stürmer Gerrit Kaiser wechselt an die Werse. Er kommt vom SV Rödinghausen, mit dem sich der 28-Jährige auf eine Vertragsauflösung (lief ursprünglich bis 2023) geeinigt hat. Beim Saisonauftakt am letzten Wochenende stand Kaiser schon nicht mehr im Kader des SVR.

"Ich bin froh hier in Ahlen zu sein, denn ich freue mich unheimlich auf die neue Aufgabe", sagte Kaiser im Rahmen seines Wechsels. Der gebürtige Hammer war im vergangenen Sommer vom SV Lippstadt nach Rödinghausen gewechselt. Zuvor spielte er für TuS Haltern und Westfalia Ryhnern. Kaiser bringt die Erfahrung von 112 Regionalliga-Einsätzen mit 24 Toren mit nach Ahlen.

Rot Weiss Ahlen feierte erfolgreichen Auftakt

Vergangene Saison bestritt er 33 Einsätze für den SVR (vier Tore) und pendelte zwischen Startelf und Ersatzbank. "Gerrit hat sich stets tadellos Verhalten und mit hohem Engagement gearbeitet. Durch die hohe Konkurrenzsituation im Angriff und der daraus entstehenden geringen Spielzeit, sind wir in offenen und ehrlichen Gesprächen zu dieser Entscheidung gekommen", erklärte Rödinghausens Sport-Geschäftsführer Alexander Müller.

Sein Debüt könnte Kaiser bereits am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) geben, wenn Rot Weiss den SC Fortuna Köln empfängt. Nach dem Auftaktsieg beim Wuppertaler SV (2:1) ist die Stimmung bei den Ahlenern sehr gut. Zum Wiedersehen mit seinem bisherigen Klub Rödinghausen kommt es am elften Spieltag Anfang Oktober.

Rot Weiss Ahlen: Alle Transfers im Überblick

Zugänge: Gerrit Kaiser (SV Rödinghausen), Cihan Özkara (Sariyer/3. Liga Türkei), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Jannik Borgman (Preußen Münster), Hakan Sezer (Westfalia Rhynern), Elmar Skrijelj (eigene U19), Robin Brüseke (SC Verl), André Dej, Pascal Itter (beide Fortuna Köln), Dan Neicu (1. FC Bruchsal), Christian Skoda (VSG Altglienicke)

Abgänge: Romario Wiesweg (Spielvereinigung Vreden), Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Kevin Harr (FIU Panthers/USA), David Mamutovic (Mainz U23), Rene Lindner, Bennet Eickhoff (beide Karriereende), Andreas Ivan (FC Schalke 04 II), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Leon Benning (Hammer SpVg), Noyan Bajaki (SC Paderborn II), Leon Benning (Hammer SpVg), Daniel Szczepankiewicz (FC Gütersloh)