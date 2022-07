Rot Weiss Ahlen: Auftakt-Euphorie, doch jetzt wartet "ein brutal schwerer Gegner"

Rot Weiss Ahlen ist erfolgreich in die neue Spielzeit der Regionalliga West gestartet. Nun will die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Zimmermann gegen Fortuna Köln nachlegen.

Rot Weiss Ahlen ist erfolgreich in die neue Saison der Regionalliga West gestartet. Am ersten Spieltag feierte die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Andreas Zimmermann gegen den Wuppertaler SV einen 2:1-Überraschungserfolg. Im kommenden Spiel gegen die nächste Top-Mannschaft von Fortuna Köln wollen die Ahlener nun den nächsten Dreier einfahren.

Nur die wenigsten hatten Rot Weiss Ahlen vor Beginn der Spielzeit auf dem Zettel. Gegen den WSV zeigten die Ahlener jedoch, dass sie auch mit den großen Namen der Liga mithalten können. RWA-Trainer Zimmermann ließ das Auftaktspiel nochmal Revue passieren.

„Es war schön, dass wir unsere PS auf den Rasen bekommen haben. Man weiß ja nie genau, wie weit man bereits am ersten Spieltag ist. Auch in der Vorbereitung haben wir mal mehr und mal weniger gute Ergebnisse erzielt. Das war nicht optimal, jedoch haben wir nochmal verstärkt am Feintuning gearbeitet und das hat man gegen Wuppertal gesehen. Wenn alles klappt, dann können wir jeden Gegner schlagen”, erklärte der Trainer.

Zimmermann sieht in Fortuna Köln „einen brutal schweren Gegner”

Trotz des Achtungserfolgs gegen Wuppertal wird Rot Weiss Ahlen auch gegen Fortuna Köln als Außenseiter in die kommende Partie gehen. RWA-Trainer Zimmermann ist dieser Umstand durchaus bewusst, trotzdem traut er seiner Mannschaft gegen Köln die nächsten drei Punkte der Saison zu.

Fortuna Köln belegte in der vergangenen Spielzeit den fünften Platz in der Liga und blieb damit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Auch am ersten Spieltag gegen Lippstadt mussten die Kölner eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Dennoch weiß Zimmermann ganz genau über die Qualitäten des kommenden Gegners bescheid.

„Unser Kredo für diese Saison ist, dass wir alles raushauen wollen”

„Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Jedoch wissen wir auch, dass Fortuna Köln ein brutal schwerer Gegner ist. Sie haben zwar am ersten Spieltag knapp gegen Lippstadt verloren, dennoch hatten sie mindestens sieben sehr gute Torchancen und hätten das Spiel aus meiner Sicht gar nicht verlieren dürfen. So ist es eben im Fußball. Für uns zählt, dass wir unser Spiel durchbringen wollen und dann werden wir am Ende sehen, ob etwas zählbares dabei rumkommt”, erklärte Zimmermann.

Er fügte hinzu: „Unser Kredo für diese Saison ist, dass wir alles raushauen wollen. Es gibt gute Tage und es gibt Tage die nicht optimal laufen, dennoch wollen wir unsere Marschroute beibehalten, die Zweikämpfe annehmen und unsere Spiele gewinnen.”