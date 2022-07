1. FC Kaan-Marienborn: Transfercoup - 65-maliger Drittligaspieler kommt

Dem 1. FC Kaan-Marienborn ist kurz vor dem Start der Regionalliga-Saison ein beachtenswerter Transfer gelungen.

Der 1. FC Kaan-Marienborn, Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen, startet am Sonntag (14 Uhr) gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach in die Regionalliga-Spielzeit. Kurz vor dem Spiel konnte die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer mit einem Transfercoup aufwarten.

Denn Lukas Scepanik wechselt zum Westfalen-Klub. In seiner Vita stehen bereits 65 Einsätze in der 3. Liga für den MSV Duisburg und zuletzt Türkgücü München. Zudem lief der 28-Jährige 149 Mal in der Regionalliga auf, 36 Mal davon für Rot-Weiss Essen.

Jetzt soll der auf der linken Seite flexibel einsetzbare Scepanik Kaan-Marienborn helfen, die Liga zu halten. „Wir wollten uns im Offensivbereich noch flexibler aufstellen, um unberechenbarer für unsere Gegner zu sein. Die Variabilität die Lukas mitbringt, da er viele Positionen beherrscht, ist für uns ein großes Plus. Wir freuen uns, dass wir Ihn von unserem Projekt überzeugen konnten und einen erfahrenen Spieler dazu gewonnen haben, der uns weiterbringen wird“, betont Jochen Trilling, Sportlicher Leiter von Kaan-Marienborn.

Wobei es dem 28-Jährigen derzeit noch an der Spielpraxis fehlt. Durch den Drittliga-Rückzug von Türkgücü absolvierte Scepanik sein letztes Pflichtspiel am 19. März gegen den SV Wehen - damals kam er 17 Minuten zum Einsatz. Insgesamt kam er in der letzten Saison auf 18 Ligaeinsätze für Türkgücü.