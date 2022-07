Trotz Nicht-Aufstieg: Preußen Münster meldet mehr verkaufte Dauerkarten

Der SC Preußen Münster hat seinen Dauerkartenverkauf für die neue Regionalliga-Saison erhöhen können. Das meldeten die Adlerträger am Montagmittag.

Denkbar knapp ist der SC Preußen Münster in der vergangenen Saison am Ende gescheitert. Nach einem intensiven Duell mit Rot-Weiss Essen über 38 Spieltag zog die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann nur denkbar knapp den Kürzeren: Dennoch ist die Euphorie im Münsterland um den SC Preußen nicht abgerissen. Im Gegenteil.

Im Vergleich zur Vorsaison konnte der Regio-Vizemeister in diesem Sommer mehr Dauerkarten verkaufen. Fünf Tage vor Saisonstart - am kommenden Samstag empfängt die Hildmann-Elf den Aufsteiger Wattenscheid 09 im heimischen Preußen-Stadion (Anstoß 14 Uhr) - hat der Verein die Marke von 1.910 verkauften Saisontickets überschritten.

Wie der Verein am Montagmittag selbst schreibt, sind dies bereits 150 mehr verkaufte Karten als im Vorjahr. Noch bis Samstag können sich die Fans der Preußen eine Dauerkarte im Fanshop in den Münster Arkaden sichern. In Fanshop am Stadion ist dies nur noch bis Freitag möglich.

Zudem bietet der Verein auch die Option, seinen Antrag auf eine Dauerkarte online auszufüllen und abschicken zu können. Dies geht über die Homepage des Vereins. Ab der kommenden Woche gibt es dann eine angepasste Dauerkarte, die dann für ein Spiel weniger möglich ist, zu nutzen.