Regionalliga West: Dürens Trainer überzeugt vom Klassenerhalt

Am ersten Spieltag der Regionalliga West kommt es direkt zu einem Aufsteigerduell. Der 1. FC Düren empfängt den 1. FC Bocholt.

Nach der souveränen Meisterschaft in der Mittelrheinliga geht es für den 1. FC Düren jetzt in der Regionalliga West um Punkte. Mit nur einer Niederlage marschierte man durch die Saison, Torjäger Marc Brasnic sicherte sich die Torjägerkanone mit dreißig Treffern. Zum Auftakt kommt am nächsten Samstag, den 23. Juli, der 1. FC Bocholt zum Aufsteigerduell. „Die Euphorie und Vorfreude sind selbstverständlich extrem groß“, blickt Trainer Giuseppe Brunetto auf den Saisonstart voraus.

Am Ende der letzten Saison waren es elf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger in der Mittelrheinliga. Nun wäre der Verbleib in der Regionalliga ein ähnlich großer Erfolg. „Wir halten die Klasse, weil wir eine Mannschaft mit vielen guten Charakteren haben“, zeigt sich Brunetto optimistisch, auch eine Liga höher zu bestehen. Für diese Mission wurden Maximilian Wickum, Meik Kühnel (beide Wegberg-Beeck), Petar Lela, Jannick Theißen (beide Babelsberg 03), Hamza Salam (SV Rödinghausen), Finn Stromberg, Cenk Durgun (beide Bergisch Gladbach 09) und Elias Egouli (Lindenthal) an Bord geholt.

Ein guter Saisonauftakt wäre extrem wichtig für den 1. FC Düren, um das positive Gefühl der Vorsaison möglichst lange mitzunehmen. „Wir freuen uns auf den Auftakt, vor allem weil wir auch zu Hause starten.“ Nach dem Aufsteigerduell zum Start geht es für die Dürener direkt zum nächsten Highlight. Am 30. Juli fährt der Liganeuling zum nahegelegenen Aachener Tivoli.

In den Vorbereitunsspielen wusste die Mannschaft von Giuseppe Brunetto bisher durchaus zu überzeugen. Alle Partien wurden gewonnen, zuletzt sorgten Marc Brasnic per Doppelpack, Finn Stromberg und Meik Kühnel für einen 4:2-Erfolg über Drittligist MSV Duisburg. „Wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Alle ziehen gut mit“, sagt Brunetto über den Stand der Mannschaft und sieht die Mannschaft auch bei der Spielweise auf einem guten Weg. „Auch die Testspiele sind positiv gelaufen.“