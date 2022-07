Schalke: U23-Abgang Kaparos hat neuen Verein gefunden

Jimmy Kaparos hat die U23 des FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen. Jetzt hat er einen neuen Verein gefunden - in den Niederlanden.

Nach fünf Jahren in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 setzt Jimmy Kaparos seine Karriere in seinem Heimatland fort. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt zu PEC Zwolle in die Niederlande. Beim Eredivisie-Absteiger unterschrieb Kaparos einen Zweijahresvertrag. Er hat die Verantwortlichen als Probespieler überzeugt.

"Ich habe mein Bestes gegeben und es ist sehr schön zu hören, dass die Trainer so positiv zu mir stehen. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison mit PEC Zwolle", wird Kaparos in einer Klubmeldung zitiert.

Schalke: U23-Abgang Kaparos spielte einmal Bundesliga

Kaparos spielte seit 2017 im Nachwuchs von Schalke. Vor zwei Jahren rückte er von der U19 in die U23 auf. Im Regionalliga-Team entwickelte er sich schnell zur Stammkraft. 55 Einsätze bestritt der gebürtige Arnheimer in den letzten beiden Saisons, erzielte dabei ein Tor. Kaparos bringt sogar die Erfahrung eines Bundesliga-Einsatzes mit nach Zwolle. In Schalkes Abstiegssaison kam er am drittletzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (2:4) zu einer Einwechslung. Im Aufstiegsjahr gehörte Kaparos dreimal zum Spieltagskader der Profis.

"Jimmy ist ein starker Verteidiger, der aus der deutschen Liga kommt. In der Regionalliga West, ein Wettbewerb, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte, bestritt er fast sechzig Spiele für Schalke. Er weiß also, was von ihm verlangt wird", freut sich Zwolles Technischer Direktor Marcel Boudesteyn. "Was wir in seiner Vorbereitung gesehen haben, ist sehr vielversprechend. Nicht nur defensiv, auch offensiv setzt er sich gerne durch."

Nach Leo Scienza (1. FC Magdeburg), Sven Mende (St. Pauli II), Diamant Berisha (Teutonia Ottensen), Felix Wienand (Rot-Weiss Essen), Björn Liebnau (TSV Havelse), Franck Tehe (TSV Steinbach) hat damit der nächste Sommer-Abgang der Schalker U23 einen neuen Klub. Unbekannt ist noch, wohin es Mikail Maden, Mika Hanraths, Mateo Aramburu, Michael Zadach, Hans Anapak und Topaz Kronmüller zieht.