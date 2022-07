Regionalliga West: Testspiele - WSV feiert Kantersieg, Münster-Pleite

Zwei Wochen vor dem Saisonstart der Regionalliga West wurde fleißig getestet. Der Wuppertaler SV gewinnt, Preußen Münster verliert. Die Partien und Ergebnisse im Überblick.

Der Wuppertaler SV hat seine Ambitionen für die kommende Saison am Samstag in einem Testspiel unterstrichen. Dem Niederrhein-Oberligisten Ratingen 04/19 ließ der WSV keine Chance.

7:0 (4:0) lautete der Endstand vor 350 Zuschauern. Semih Güler (5.), zweimal Marco Stiepermann (25., 29.), Jeron Al-Hazaimeh (37.) trafen im ersten Durchgang. Nach der Pause legte Marco Königs (56.), Testspieler Serhat Koruk (70.) und nochmal Güler (80.) nach. Schon am Sonntag (14 Uhr) geht es weiter für die Wuppertaler, erneut gegen einen Oberligisten: TVD Velbert ist an der Oberbergischen Straße zu Gast.

Derweil kassierte Fast-Aufsteiger Preußen Münster am Samstag eine knappe Niederlage. Der SCP testete gegen den niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo. Mit 1:2 mussten sich die Adlerträger nach einem später Gegentreffer (84.) geschlagen geben. Den frühen Rückstand (12.) hatte Andrew Wooten für Münster ausgeglichen (20.). Ärgerlich für die Preußen und insbesondere ihren Mittelfeldmann Darius Ghindovean: Der Youngster sah kurz nach der Pause Gelb-Rot. Die zweite Verwarnung gab es wegen Meckerns über die erste Karte. Vor dem Saisonstart steht noch eine Partie für Münster an: Gegen den SC Spelle-Venhaus (Oberliga Niedersachsen) am kommenden Samstag.

Regionalliga West: Weitere Test-Ergebnisse im Überblick

SG Finnentrop/Bamenohl - SV Lippstadt 0:0

Hessen Kassel - SC Wiedenbrück 1:5

Werder Bremen II - 1. FC Bocholt 3:2

De Graafschap - Rot-Weiß Oberhausen 1:3

Roda Kerkrade - Alemannia Aachen 5:2

VVV Venlo - Borussia Mönchengladbach II 0:3

SV Straelen - MSV Düsseldorf 3:1