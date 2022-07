SG Wattenscheid: Britscho über den Stand der Vorbereitung, zwei Probespieler dabei

Nach der 0:1-Pleite der SG Wattenscheid gegen den TuS Bövinghausen im zweiten Testspiel der Vorbereitung zog Trainer Christian Britscho ein erstes Fazit.

Im Anschluss an die 3:5-Niederlage zum Start der Vorbereitung gegen die Van Riemsdijk Acadamy verlor die SG Wattenscheid auch ihr zweites Testspiel. Gegen den Oberliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen gab es eine 0:1-Niederlage.

SGW-Trainer Christian Britscho war mit dem Testkick trotzdem nicht unzufrieden: „Für den Stand der Vorbereitung war das Spiel ordentlich. Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben zur Halbzeit komplett durchgewechselt, Bövinghausen erst zur 60. Minute. Dass noch nicht alles rund ist, wissen wir, das haben wir auch gestern gezeigt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es nur darum, in die Abläufe reinzukommen. Natürlich verliert man kein Spiel gerne, aber es ist auch keine große Tragik dahinter.“

Zwei Wochen bis zum Auftakt in Münster

Etwas mehr als zwei Wochen haben die Wattenscheider noch, um die richtigen Abläufe zu integrieren. Dann startet die neue Saison der Regionalliga-West mit dem Hammerauftakt bei Preußen Münster (Samstag, 23. Juli, 14 Uhr). Britscho zeigte sich trotz der Testniederlagen und dem aktuellen Stand der Vorbereitung nicht beunruhigt: „Wir wissen das alles einzuschätzen. Nach einer kurzen Pause haben wir schnell wieder angefangen. Wir haben viele Neuzugänge und den ein oder anderen Probespieler dabei. Von daher ist es klar, dass die Automatismen noch nicht stimmen können. Deswegen geht es um andere Dinge und die waren bislang in Ordnung. Nicht überragend, aber auch nicht schlimm.“





Die Probespieler, die ihr Können im Test unter Beweis stellen durften, sind Matti Cebulla und Moritz Hinnenkamp. Der 20 Jahre alte Cebulla ist im zentralen Mittelfeld zuhause. Er kam aus der Jugend von RB Leipzig zu Alemannia Aachen und bestritt in der vergangenen Saison 20 Ligapartien in der Regionalliga West.

Hinnenkamp, ebenfalls 20 Jahre alt, ist Innenverteidiger und steht noch beim SV Meppen unter Vertrag. Drei Kurzeinsätze in der dritten Liga sprangen in der letzten Saison heraus.

Schweres Auftaktprogramm kein Dorn im Auge

Nach dem schweren Auftakt in Münster wird es für die SGW allerdings nicht leichter. Am zweiten Spieltag ist der zweite Ligafavorit Wuppertaler SV zu Gast (Samstag, 30. Juli, 14 Uhr). Trotz der schweren ersten Spiele ist Britscho frohen Mutes und sieht den Start positiv: „Das Auftaktprogramm ist natürlich heftig: Münster und Wuppertal, zwei der absoluten Topfavoriten. Das könnte man jetzt negativ oder positiv sehen. Wir versuchen immer, alles positiv zu sehen. Nach den Spielen wissen wir sofort, was uns vielleicht noch fehlen wird. Deswegen sehen wir dem Ganzen mit einem lachenden Auge entgegen.“

Bevor Wattenscheid in die Regionalliga-Saison startet, warten allerdings noch einige Testspiele auf das Team. Gegen den Oberligisten SC St. Tönis (Sonntag, 10. Juli, 15 Uhr), den VfB Homberg (Mittwoch, 13. Juli, 19 Uhr) und die SSVg Velbert (Sonntag, 17. Juli, 15 Uhr).