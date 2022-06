Rot Weiss Ahlen: 313 Regionalliga-Spiele - ganz viel Erfahrung fürs Mittelfeld

Rot Weiss Ahlen verstärkt sein Mittelfeld mit einem erfahrenen Mann. Er spielte schon über 300 Mal in der Regionalliga, jedoch nie in der West-Staffel.

Rot Weiss Ahlen hat einen routinierten Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. Christian Skoda kommt Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke an die Werse.

RWA ist für den 31-Jährigen die erste Station in der West-Staffel, jede Menge Viertliga-Erfahrung bringt Skoda dennoch mit: 313 Partien bestritt er im Nordosten und Norden für Eintracht Braunschweig II, den SV Wilhelmshaven, die TSG Neustrelitz, den Berliner AK, Viktoria Berlin und in den letzten fünf Jahren für Altglienicke. In der vergangenen Saison lief der gebürtige Braunschweiger 36-mal für den Klub aus Berlin auf. Dabei erzielte Skoda sieben Tore und bereitete zehn Treffer vor.

Rot Weiss Ahlen: Alle Transfers im Überblick (Stand 30. Juni)

Zugänge: Christian Skoda (VSG Altglienicke), (Cihan Özkara (Sariyer), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Jannik Borgmann (Preußen Münster), Hakan Sezer (Westfalia Rhynern), Elmar Skrijelj (eigene U19), Robin Brüseke (SC Verl)

Abgänge: Romario Wiesweg (SpVgg Vreden), Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Kevin Harr (FIU Panthers), David Mamutovic (Mainz 05 U23), Rene Lindner, Bennet Eickhoff (beide Karriereende), Andreas Ivan (Schalke 04 U23), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Leon Benning (Hammer SpVg)