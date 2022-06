Regionalliga: 256 Zweitliga-Spiele - Preußen Münster holt erfahrenen Stürmer

Preußen Münster bastelt weiter an einem Kader, der in der neuen Spielzeit den Aufstieg in die 3. Liga packen kann.

Zehn Abgänge hat Preußen Münster vor der neuen Regionalliga-Saison zu verzeichnen. Mittlerweile geben die Preußen auch bei Zugängen Gas. Die eigenen U19- und U23-Spieler eingerichtet, steht der SCP bei neun Zugängen.

Am Freitag wurde ein Routinier vorgestellt, der auf 256 Spiele in der 2. Bundesliga blicken kann. Andrew Wooten kommt nach Münster, zuletzt lief er für den VfL Osnabrück in der 3. Liga auf.

„Mit Andrew haben wir einen erfahrenen Angreifer verpflichten können, der in den gemeinsamen Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns verdeutlicht hat, dass er große Lust auf die Aufgabe bei Preußen Münster hat. Sein Gesamtpaket aus seinen fußballerischen Qualitäten, seinem Charakter und seiner Erfahrung ist für uns ein echter Zugewinn und wir freuen uns sehr, dass Andrew jetzt mit voller Überzeugung den Adler auf der Brust trägt“, sagt Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer.

Zugänge: Noah Kloth, Joel Chinaemerem Amadi (beide eigene U19), Marc Lorenz (Karlsruher SC), Andrew Wooten (VfL Osnabrück), Shaibou Oubeyapwa (RW Oberhausen), Alexander Hahn (Viktoria Berlin), Yassine Bouchama (VfB Homberg), Niko Kulis (Holstein Kiel II), Kevin Schacht (eigene U23) Abgänge: Manuel Farrona Pulido, Marvin Thiel (beide VfB Lübeck), Marko Dedovic (BW Lohne), Jules Schwadorf (unbekannt), Steffen Westphal (SV Lippstadt), Dominik Klann (SC Verl), Jannik Borgman (RW Ahlen), Marcel Hoffmeier (SC Paderborn),Luke Hemmerich (SpVgg Bayreuth), Julian Schauerte (1. FC Kaan-Marienborn)

Zuletzt lief es für den 32-Jährigen beim VfL nicht mehr nach Plan (17 Einsätze in der 3. Liga, kein Tor), jetzt will er in Münster nochmal neu angreifen: "Man hat letzte Saison gesehen, was hier bei Preußen Münster Tolles entstehen kann. Zudem kenne ich die Stadt und das Stadion und freue mich jetzt einfach, endlich hier zu sein. Ich habe im Saisonendspurt auch gesehen, wie überragend die Fans die Mannschaft unterstützt haben. Ich will jetzt einfach die Jungs kennenlernen und gemeinsam mit ihnen dafür arbeiten, dass wir unsere Ziele erreichen."