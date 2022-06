1. FC Bocholt: Sohn von Schalke-Kulttorwart kommt an den Hünting

Der 1. FC Bocholt hat einen neuen Torwart präsentiert. Es ist der Sohn einer Schalke-Legende, der das Torhütertrio des Neu-Regionalligisten komplettiert.

Der 1. FC Bocholt ist auf dem Transfermarkt erneut fündig geworden. Der Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein hat Gian-Luca Reck unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige kommt vom SV Lippstadt und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2023 am Bocholter Hünting unterzeichnet.

„Gian-Luca bringt spannende Anlagen mit, um ein richtig guter Torhüter zu werden. Mit seiner Körpergröße und Dynamik ist er unheimlich stark im Eins-gegen-Eins“, freut sich Bocholts Aufstiegstrainer Jan Winking über den gelungen Transfer. „Auch im Mitspielen hat er eine gute Risikoabwägung. Mit Wickl, Scholz und Reck sehen wir uns auf dieser Position hervorragend aufgestellt.“

Vater Oliver stand 112 Mal im Tor des FC Schalke 04

Reck ist der Sohn des ehemaligen Nationalkeepers Oliver Reck, der auch 112 Mal im Tor des FC Schalke 04 gestanden hatte. Mit den Königsblauen holte er zwei Mal den DFB-Pokal. Nach der aktiven Karriere arbeitete er als Co- und Torwarttrainer weiter. Zur neuen Saison übernimmt er Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest. Sohn Gian-Luca durchlief die Nachwuchsabteilungen des SV Schermbeck und des MSV Duisburg. Im Seniorenbereich war er jetzt bei Rot-Weiß Erfurt und in Lippstadt aktiv. In Lippstadt erhielt er zwei Einsätze.

„Wir sind sehr froh, uns mit Gian-Luca auf eine Zusammenarbeit für die kommende Saison geeinigt zu haben“, zeigt sich auch Marcus John über den Transfer erfreut. „Er wurde beim MSV Duisburg gut ausgebildet und hat dann direkt seine ersten Regionalliga-Erfahrungen gemacht. Gian-Luca bringt mit seiner Körpergröße und Athletik super Vorausetzungen mit, beim 1. FC Bocholt den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.“