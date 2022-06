Schalke: Ex-U23-Trainer zurück zu 1860 München? Das ist dran

Wechselt der ehemalige Trainer der U23 des FC Schalke 04 in die 3. Liga zum TSV 1860 München und spielt im nächsten Jahr wieder gegen Rot-Weiss Essen? Es gibt heiße Gerüchte.

Man muss es so sagen: Das Ende war unschön. Nach fast vier Jahren endete das Kapitel Torsten Fröhling beim FC Schalke 04 mit der Freistellung Ende März. Nun gibt es neue Gerüchte um den Coach.

Seine fast vierjährige Amtszeit bei S04 verlief durchaus positiv. Zunächst schaffte er mit der U23 den Aufstieg von der Oberliga zurück in die Regionalliga West. Dort konnte sich das Team dann halten und mehr oder weniger ansehnlichen Fußball spielen.

Den eigentlichen Auftrag an eine U23, Zulieferer für die Profi-Truppe zu sein, hat Fröhling aber erfüllt. Mit Florian Flick, Blendi Idrizi und mit Abstrichen Henning Matriciani haben sich mindestens die ersten beiden Spieler nachhaltig bei den Königsblauen durchgesetzt. Hinzu kam Timo Becker. Ein Matthew Hoppe konnte für gutes Geld verkauft werden. Auch wenn Fröhling natürlich der Umstand in die Karten spielte, dass der S04 wegen der langen Misserfolgsserie in der Bundesliga und den finanziellen Rahmenbedingungen fast zwangsläufig auf seine Talente setzen musste.

Dennoch hatte sich der Verein frühzeitig Anfang März zu einer Neuausrichtung entschlossen und wollte mit Jakob Fimpel einem Nachwuchstrainer ab dem Sommer die Entwicklungsmöglichkeit bei der U23 bieten. Aufgrund ausbleibender Ergebnisse wurde Fröhling bereits Ende März freigestellt und durch Fimpel ersetzt. „Die U23 befindet sich nach sechs Spielen ohne Sieg mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Impuls auf der Chef-Trainerposition zu setzen“, sagte „Knappenschmiede“-Direktor Mathias Schober damals in den Vereinsmedien. Fimpel schaffte den Klassenerhalt.

Und Fröhling? Der in Hamburg lebende 55-Jährige soll angeblich vor einer Rückkehr zu 1860 München stehen. Dort hatte er 2015 seinen größten sportlichen Erfolg zu verzeichnen, als er die Löwen als Cheftrainer in der 2. Liga hielt. Fröhling solle in München nun Co-Trainer von Michael Köllner werden. Das schreibt die Bild-Zeitung. Nach RevierSport-Informationen ist da aber nichts dran. Fröhling wird nicht Co-Trainer bei 1860 München - und ist weiter auf dem Markt.