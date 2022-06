1.FC Bocholt: Leistungsträger vom SV Straelen kommt

Der 1. FC Bocholt, Aufsteiger in die Regionalliga West, treibt seine Kaderplanung für die bereits am 22. Juli startende Saison weiter voran.

Der 1. FC Bocholt hat Fabio Ribeiro vom SV Straelen verpflichtet. Der 32-Jährige unterschrieb am Hünting einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Zwei-Jahres-Vertrag.

Ribeiro ist als defensiver Mittelfeldspieler einsetzbar, wurde in seiner Karriere aber auch schon mehrfach auf der Außenbahn eingesetzt. In der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga West bestritt er 31 Partien. Seit 2016 spielte Ribeiro für den SV Straelen, mit dem ihm der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga gelungen ist. In Straelen war er außerdem lange Zeit auch Kapitän in der Regionalliga. Zuvor war der in Mönchengladbach geborene Portugiese für den FC Wegberg-Beeck, 1. FC Mönchengladbach und den 1. FC Viersen aktiv. Insgesamt bringt es Ribeiro auf 106 Regionalliga- und 140 Oberliga-Spiele.

Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Die Gespräche mit Marcus John und Jan Winking waren sehr positiv, weshalb ich mich dann für den 1. FC Bocholt entschieden habe. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Mannschaft und die neue Saison. Fabio Ribeiro

Marcus John, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt, ist glücklich über den Transfer des erfahrenen Mittelfeldspielers: "Fabio ist ein sehr vereinstreuer Spieler, den ich noch gut aus meiner Zeit beim SV Straelen kenne. Wir waren nach dem Abgang von Louis Ferlings auf der Suche nach einem spielintelligenten Sechser, der defensiv stark ist, aber wenig Fouls spielt."

"Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Die Gespräche mit Marcus John und Jan Winking waren sehr positiv, weshalb ich mich dann für den 1. FC Bocholt entschieden habe. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Mannschaft und die neue Saison", freut sich Ribeiro auf die neue Aufgabe.