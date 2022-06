1. FC Bocholt: Kevin Grund löst sein Versprechen ein - "Auf Malle geht's ab!"

Der 1. FC Bocholt wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen. Und Rot-Weiss Essen endlich in der 3. Liga. Für Kevin Grund war das eine ganz besondere Saison.

Was war das nur für eine Saison aus Sicht von Kevin Grund? Ein Traum ist für den 34-Jährigen in Erfüllung gegangen. Am 14. Mai 2022 stieg sein Herzensklub Rot-Weiss Essen - Grund ist RWE-Rekordspieler - auf und wenige Wochen später auch sein aktueller Klub 1. FC Bocholt.

Schon Ende September 2021 hatte Grund so eine Vorahnung, oder besser gesagt: einen Traum. Er sagte gegenüber RS. "Ich stelle mir Ende Mai 2022 folgende Zeile im RevierSport vor: 'Kevin Grund jubelt: Bocholt und RWE steigen auf!' Das wäre doch der Hammer, oder? Wenn das eintrifft, dann geht die Post ab. Wenn wir und RWE aufsteigen, dann werde ich mich so richtig betrinken. Obwohl ich eigentlich gar keinen Alkohol trinke. Aber dann mache ich eine Ausnahme."

Grunds Traum ist in Erfüllung gegangen. Und im RS-Gespräch verrät er nun, dass er auch sein Versprechen einlösen wird - auf Mallorca.

Kevin Grund über...

... den Aufstieg: "Der Aufstieg ist etwas ganz besonderes, weil ich nach Bocholt gekommen bin, um mitzuhelfen, den Verein nach oben zu bringen und mein Bestes zu geben. Und das haben wir im ersten Jahr sofort geschafft. Das macht mich unfassbar stolz."

Das besondere an diesem Team ist einfach der große Zusammenhalt. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg. Die Ehrlichkeit untereinander ist unfassbar. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Kevin Grund

... die Feierlichkeiten: "Wir haben nach dem Meerbusch-Spiel bis in die Nacht gefeiert und alle waren dabei. Das hatten wir uns auch verdient."

... die Einlösung seines Versprechens - der "Eskalation" nach RWE-/Bocholt-Aufstieg: "Mein Versprechen habe ich schon langsam eingelöst und nach dem Aufstieg ein paar Bier getrunken. Das war aber erst der Anfang. Am 11. Juni fliegen wir nach Mallorca. Und ich kann versprechen, dass es auf Malle dann richtig abgehen wird."

... das besondere an der Aufstiegsmannschaft: "Das besondere an diesem Team ist einfach der große Zusammenhalt. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg. Die Ehrlichkeit untereinander ist unfassbar. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Mannschaft weiß auch Kleinigkeiten zu schätzen. Das kommt in den meisten Fällen im Fußball leider zu kurz. Ein besonderes Lob möchte ich an das ganze Team drumherum aussprechen. Die haben genau den gleichen Anteil daran wie wir Spieler. Sie haben eine tolle Arbeit geleistet!"

Ich denke noch gar nicht an mein Karriereende. Ich hab mein Ziel mit dem Aufstieg erreicht und ich will auch in der Regionalliga mit Bocholt zeigen, was wir können. Ich bin noch nicht fertig. Kevin Grund

... seinen Sommerurlaub: "Meinen Sommerurlaub werde ich mit meiner Familie in Österreich verbringen."

... das Ziel für die Regionalliga: "Unser Ziel wird der Klassenerhalt sein. Wir wollen der Liga zeigen, dass in Bocholt etwas entsteht und wir attraktiven Fußball spielen können."

... die Bocholter Möglichkeiten vergleichbar mit: "Ich finde es schwer, Bocholt mit anderen Klubs zu vergleichen. Bocholt hat Tradition und ich glaube da steckt noch viel Potential. Mit der nötigen Ruhe im Verein, im Umfeld und harter Arbeit mit der Mannschaft wird noch einiges drin sein."

... das Karriereende: "Ich denke noch gar nicht an mein Karriereende. Ich habe mein Ziel mit dem Aufstieg erreicht und ich will auch in der Regionalliga mit Bocholt zeigen, was wir können. Ich bin noch nicht fertig."