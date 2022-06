Wuppertaler SV: Sechs Testspiele, zwei gegen höherklassige Klubs

Der Wuppertaler SV startet Mitte Juni in die Vorbereitung auf die Saison - und bestreitet bis zum Saisonstart fünf Wochen später sechs Testspiele und ein Trainingslager.

Gefühlt ist die abgelaufene Saison gerade erst vorüber, doch bereits in zwei Wochen nimmt der Wuppertaler SV den Betrieb wieder auf. Am Freitag, 17. Juni, bittet Trainer Björn Mehnert seine Mannschaft zum Trainingsauftakt.

17. Juni: Trainingsauftakt 25. Juni, 13 Uhr: VfL Bochum (Stadion am Zoo) 27. Juni - 3. Juli: Trainingslager in Willingen/Sauerland 29. Juni (Uhrzeit offen): TuS Bövinghausen (Willingen) 2. Juli, 12 Uhr: SC Verl (Willingen) 9. Juli, 14 Uhr: Germania Ratingen 10. Juli, 14 Uhr: TVD Velbert 16. Juli, 14 Uhr: KSV Hessen Kassel (alle Spielort offen) 22. - 25. Juli: Saisonstart Regionalliga

Eine Woche später steht dann das erste Testspiel - und zugleich das Highlight der Vorbereitung - auf dem Plan. Bundesligist VfL Bochum gastiert im Stadion am Zoo. Wenig später fahren die Wuppertaler für eine Woche nach Willingen im Sauerland. Im Trainingslager trifft der Verein auf Oberliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen um Weltmeister Kevin Großkreutz und den Drittligisten SC Verl.

Nach der Rückkehr stehen bis zum Start der Saison in der Regionalliga West am Wochenende vom 22. bis 25. Juli drei weitere Testspiele an: Gegen die Niederrhein-Oberligisten Germania Ratingen und TVD Velbert sowie den KSV Hessen Kassel aus der Südwest-Staffel der Regionalliga. Wo diese drei Partien ausgetragen werden, möchte der WSV noch bekanntgeben.