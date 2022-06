Preußen Münster: Siebter Abgang, noch kein externer Neuer

Nach dem verpassten Aufstieg findet bei Preußen Münster ein Umbruch statt. Der siebte Spieler hat den Klub bereits verlassen.

Preußen Münster hat den Drittliga-Aufstieg ganz knapp verpasst. Nun gibt es einen Umbruch, der vermutlich noch nicht beendet ist. Jetzt gab es den sieben Abgang. Jannik Borgmann wechselt zu Regionalliga-Konkurrent Rot Weiss Ahlen. Der Innenverteidiger kam in der letzten Spielzeit auf 15 Einsätze.

„Wir freuen uns mit Jannik eine wichtige Position in der Abwehr besetzt zu haben. Er wird sicher dazu beitragen, unsere Defensive entscheidend zu stärken“, sagte Ahlens Sportvorstand Joachim Krug.

RW Ahlen Zugänge: Cihan Özkara (Sariyer/3. Liga Türkei), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Jannik Borgman (Preußen Münster), Hakan Sezer (Westfalia Rhynern) Abgänge: Romario Wiesweg (Spielvereinigung Vreden), Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Kevin Harr (FIU Panthers/USA), David Mamutovic (Mainz U23), Rene Lindner, Bennet Eickhoff (beide Karriereende), Andreas Ivan (FC Schalke 04 II), Oktay Dal (Wuppertaler SV)

Nach Borgmann muss Münster auch damit rechnen, dass Leistungsträger wie Henok Teklab oder Marcel Hoffmeier von höherklassigen Klubs abgeworben werden. Zudem haben die Preußen noch keinen neuen externen Zugang präsentiert.

Preußen Münster Zugänge: Noah Kloth (eigene U19) Abgänge: Manuel Farrona Pulido, Marvin Thiel (beide VfB Lübeck), Marko Dedovic, Jules Schwadorf (beide Ziel unbekannt), Steffen Westphal (SV Lippstadt), Dominik Klann (SC Verl), Jannik Borgman (RW Ahlen)

Aus Münster heißt es nach dem Borgmann-Abgang von Sportdirektor Peter Niemeyer: "Jannik wurde immer wieder durch Verletzungen ausgebremst, hat sich aber auch immer wieder mit viel Fleiß und Engagement zurück in die Mannschaft gekämpft. Wir haben uns auch mit einer Weiterverpflichtung von Jannik beschäftigt und standen mit ihm in einem sehr offenen Austausch, in dem wir aber auch aufgezeigt haben, dass wir uns in der Defensive um Alternativen bemühen. Jannik braucht für seine Weiterentwicklung vor allem Spielpraxis, die wir ihm nicht garantieren konnten. Wir wünschen Jannik in Ahlen alles Gute und vor allem viel Gesundheit."