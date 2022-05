Regionalliga West: Das sind die Dauerbrenner der Saison

Seit zwei Wochen ist die Saison in der Regionalliga West zu Ende. Diese fünf Feldspieler sammelten die meisten Einsatzminuten.

Viele Faktoren müssen zusammenlaufen, um eine (nahezu) komplette Saison durchzuspielen. Über Monate hinweg bedarf es einem stabilen Gesundheits- und Fitnesszustand, konstanten Leistungen und fairen Auftritten um Sperren zu vermeiden. Und selbst dann kann immer mal etwas dazwischen kommen.

In der Regionalliga West gelang es in der abgelaufenen Saison nur drei Torhütern, alle 38 Begegnungen über die volle Dauer zu bestreiten: Joshua Mroß (Alemannia Aachen), Sebastian Patzler (Wuppertaler SV) und Kevin Birk (Bonner SC). Mit Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen), André Weis (Fortuna Köln) und Philipp Gutkowski (VfB Homberg) verpassten drei weitere Keeper 90 Minuten.

Dieses Sextett führt die Statistik der Dauerbrenner an. Doch welche Feldspieler sammelten die meiste Einsatzzeit? Die Top-Fünf im Überblick.

Feldspieler mit 38 Einsätzen Diese Feldspieler kamen an jedem Spieltag zum Einsatz, sammelten aufgrund von Ein- und Auswechslungen aber weniger Spielminuten als die Top-Fünf: Isaiah Young (RWE/290 Minuten verpasst), Suheyel Najar (Fortuna Köln/301 Minuten verpasst), Shaibo Oubeyapwa (RWO/313 Minuten verpasst), Sven Kreyer (RWO/610 Minuten verpasst), Simon Engelmann (RWE/617 Minuten verpasst)

5. Nicolai Remberg, Preußen Münster - 37 Einsätze, 3203 Minuten

Erst 21 Jahre alt und schon unumstrittene Stammkraft in der Mittelfeldzentrale eines Top-Teams - Remberg hat eine starke Spielzeit hinter sich. 36 Mal gehörte der junge Münsteraner zu Startelf, erzielte fünf Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Damit verdiente er sich einen Platz in der RevierSport-Elf der Saison. Und trotz des knapp verpassten Aufstiegs wird Remberg kommende voraussichtlich weiterhin den Adler auf der Brust tragen. Anfang des Jahres hatte er seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

4. Julian Schauerte, Preußen Münster - 36 Einsätze, 3211 Minuten

Der Kapitän ging mit Leistung voran und war die Konstante auf der rechten Abwehrseite. Eine Corona-Infektion bremste ihn für zwei Spieltage aus, ansonsten war Schauerte teil der besten Defensive der Liga. Zudem gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen. Ob der 34 Jahre alte Sauerländer beim Wiederangriff auf den Aufstieg imt dabei sein wird, ist allerdings noch offen. Sein Vertrag läuft aus.

3. Ole Päffgen, SV Straelen - 36 Einsätze, 3240 Minuten

Die Straelener wechselten in der Saison mehrfach den Trainer, aber fast nie den Rechtsverteidiger. Zweimal musste der defensivstarke Päffgen passen, ging in den übrigen 36 Partien immer über die volle Distanz. Der 24-jährige Düsseldorfer war auch in seiner dritten Saison beim SVS unumstrittener Stammspieler.

2. Jan-Lukas Liehr, SC Wiedenbrück - 37 Einsätze, 3300 Minuten

Liehr kam im vergangenen Sommer aus Lippstadt und eroberte gleich den Platz des Strategen in der Zentrale. Der defensive Mittelfeldmann trug großen Anteil an der stabilen Wiedenbrücker Runde (Platz acht) und steht noch eine weitere Saison beim SCW unter Vertrag. Nur einmal wurde er vorzeitig ausgewechselt, nur einmal fehlte er im Kader. Kein Wunder, dass Liehr mit erst 24 Jahren bereits bei 189 Einsätzen in der Regionalliga West steht.

1. Daniel Flottmann, SV Rödinghausen - 37 Einsätze, 3310 Minuten

Der Drittälteste der Liga ist zugleich der Spieler mit der meisten Einsatzzeit. In der Abwehrzentrale führte kein Weg an Rödinghausens Kapitän vorbei. Mit nur vier Gelben Karten zeigte der erfahrene 37-Jährige zudem eine enorm faire Saison. Es war seine fünfte im Trikot des SVR, die mit dem Triumph im Westfalenpokal endete. Und: Während die beiden ältesten Spieler, Oliver Fink (Düsseldorf U23) und Albert Bunjaku (Bonner SC), ihr Karriereende ankündigten, hängt Flottmann aller Voraussicht nach ein weiteres Jahr dran. Bleibt er verletzungsfrei, taucht er bestimmt auch im kommenden Sommer weit oben in diesem Ranking auf.