RWO: Der neue Hauptsponsor wird per Tombola ermittelt

Rot-Weiß Oberhausen sucht noch einen Hauptsponsor für die neue Saison in der Regionalliga. Jetzt kann es auch ein kleines Unternehmen oder eine Einzelperson werden.

Die Mannschaften in den ersten drei Profiligen haben es in der Regel nicht so schwer, einen potenten Hauptsponsor zu finden. Traditionsduelle, TV-Präsenz, es gibt genügend Anreize, warum man auf die Trikotbrust möchte.

In der Regionalliga ist das schon etwas schwieriger. Rot-Weiß Oberhausen konnte nach dem Aus der evo bisher kein Unternehmen davon überzeugen, einen ordentlichen sechsstelligen Betrag auf den Tisch zu legen, um Hauptsponsor von RWO zu werden. Gegenüber der WAZ betonte Präsident Hajo Sommers: "Es ist uns bislang nicht gelungen, einen größeren Trikotsponsor für die kommende Spielzeit zu finden. Darum machen wir es so.“

Alle Preise im Überblick: 1.Platz: Brustsponsoring für die Regionalliga-Saison 2022/23 (Mannschafts- und Fantrikots) im Wert von 150.000,- EUR 2. Platz: Hosen-Sponsoring im Wert von 30.000,- EUR 3. Platz: Ein Spieltags-Sponsoring im Wert von 10.000,- EUR 4. Platz: Business-Mitgliedschaft inkl. zwei CASINO-Dauerkarten im Wert von 8.000,- EUR 5. Platz: Eine Werbebande 1. Reihe im Stadion Niederrhein im Wert von 5.000,- EUR 6. Platz: Ein exklusives Mannschaftstraining mit Cheftrainer Mike Terranova für Unternehmen und Mitarbeiter oder dem „20 Fans für RWO“-Paket. 7. Platz: Bannerwerbung auf der RWO-Homepage im Wert von 4.500,- EUR 8. Platz: Zwei Business-Mitgliedschaften inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von je 4.250,- EUR 9. Platz: Zwei Business-Mitgliedschaften inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von je 4.250,- EUR 10. Platz: Ein rot-weißer Fußballsamstag für Sie und Ihre Mitarbeiter bei einem Heimspiel der Kleeblätter im Wert von mind. 1.000,- EUR

Plan B soll es also werden, den auch andere Vereine bereits ausprobiert haben. Das Ziel ist klar, statt einem großen Sponsor gibt es zahlreiche kleinere Gönner, die an einer Tombola teilnehmen. In der Summe werden zehn Preise im Wert von 215.000 Euro verlost, aus der am Ende ein Teilnehmer das große Los zieht, denn er kommt auf die Brust von RWO - für eine Saison.

"Brust raus für RWO" lautet das Motto - 250 Lose sollen erworben werden können, am Sonntag wurden bereits 48 verkaufte Lose vermeldet, 202 sind noch verfügbar. Gehen alle Lose über den Tisch könnte RWO eine Summe von über 200.000 Euro generieren.

Drei Pakete werden dabei angeboten. Das Paket „Unternehmen“ für 1.190 Euro. Das Paket „Privatpersonen“ für 1.000 Euro und das Paket „20 Fans für RWO“ für 50 Euro. Das Paket kommt erst zu tragen, wenn jeweils mindestens 20 Einzelpakete je 50 Euro verkauft worden sind. Sollte die Zielmarke nicht erreicht werden, erhalten die jeweiligen Käufer ihr Geld zurück.

Sollte ein „20 Fans für RWO“-Paket die Trikotbrust gewinnen, so werden die entsprechenden Namen der Käufer innerhalb des Schriftzuges „RWO“ auf der Trikotbrust angebracht. Jeder Käufer dieses Paketes erhält am Ende der Aktion eine Unterstützerurkunde.

Am 26. Juni werden dann die zehn Preise unter notarieller Aufsicht gezogen. Die Aktion „Brust raus für RWO“ endet am 22. Juni 2022.