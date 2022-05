Fortuna Köln: Innenverteidiger wechselt in die 3. Liga

Bei Fortuna Köln findet aktuell ein großer Umbruch statt. 14 Spieler werden den Regionalligisten verlassen. Zwei davon haben schon in der 3. Liga unterschrieben.

Fortuna Köln geht mit Markus von Ahlen als neuen Trainer in die Saison. Dieser wird dann eine runderneuerte Mannschaft vorfinden. Denn gleich 14 Mann verlassen die Fortuna.

Darunter auch zwei Spieler, die jüngst Verträge bei Drittligisten unterschrieben haben. Während der Wechsel von Suheyel Najar zum SV Wehen Wiesbaden - RevierSport berichtete - schon seit einigen Tagen bekannt ist, gab Seymour Fünger am Freitag seinen neuen Arbeitgeber preis. Er wechselt zum Halleschen FC und unterschrieb an der Saale einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024.

Die Fortuna-Köln-Abgänge im Überblick: Jannik Löhden (VfB Lübeck), Suheyel Najar (SV Wehen Wiesbaden), Seymour Fünger (Hallescher FC), Sören Dieckmann, Dimitry Imbongo, Dan-Patrick Poggenberg, Andre Dej, Francis Ubabuike, Mike Owusu, Pascal Itter, Nico Brandenburger, Albin Thaqi, Ismail Harnafi, Batuhan Özden (alle Ziel unbekannt)

Mit dem 20-jährigen Innenverteidiger hat der HFC einen weiteren Spieler mit Potential und Perspektive für zwei Jahre unter Vertrag genommen. "Wir sind von Seymour Fünger absolut überzeugt, weil er bei Bayer Leverkusen top ausgebildet wurde und sowohl körperlich als auch fußballerisch alle Voraussetzungen für den nächsten Schritt in Liga 3 mitbringt. Er wollte unbedingt nach Halle und wird den Konkurrenzkampf in der Abwehr beleben", erklärt HFC-Sportdirektor Ralf Minge.

Seymour Fünger durchlief sieben Jahre lang das Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen, ehe er 2021/22 in seinem ersten Profijahr 18 Spiele für Fortuna Köln in der Regionalliga West absolvierte. "Ich freue mich auf diese Herausforderung, ein tolles Stadion und eine intakte Mannschaft mit Ambitionen", sagte der 1,91 Meter große Innenverteidiger bei der Vertragsunterschrift. Er wird wie seine neuen Kollegen am 13. Juni zur Leistungsdiagnostik in Halle erwartet.