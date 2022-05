Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen trauert um Willi Abel. Der langjährige Geschäftsführer der Jugendabteilung starb im Alter von 91 Jahren.

Rot-Weiß Oberhausen vermeldet den Tod eines verdienten Mitarbeiters und langjährigen Mitglieds. Willi Abel ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 91 Jahren gestorben. Das gab RWO an diesem Donnerstag bekannt. "Mit Willi Abel verliert RWO einen der treusten und warmherzigsten Menschen im Verein", schreibt der Fußball-Regionalligist in seiner Mitteilung.

Willi Abel war Geschäftsführer der Jugendabteilung bei RWO

Willi Abel, der Vater von Ex-RWO-Profi Günter Abel, war seit 1957 Mitglied bei den Kleeblättern, von 1976 bis 2011 bekleidete er das wichtige Amt des Geschäftsführers der Jugendabteilung und war viele Jahre gleichzeitig als Kassenwart und Leiter der Passstelle tätig. Er galt als gute Seele der RWO-Jugend. Der Verein bedankte sich mit der Silbernen und Goldenen Ehrennadel, der Aufnahme in den Ehrenrat und der Ernennung zum Ehrenmitglied.

Im März 1981 wurde Willi Abel zudem Mitglied in der Kameradschaft der Alten (KdA), der er bis zu seinem Tod angehörte. Auch außerhalb des Vereins war Willi Abel für seine Vereinsarbeit bei Rot-Weiß Oberhausen angesehen. Dafür erhielt Abel sogar die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes NRW.