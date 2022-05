Fortuna Düsseldorf: U23 verabschiedet elf Spieler - fünf Zugänge bisher fix

Die U23 von Fortuna Düsseldorf plant die kommende Saison. Einmal mehr will der Fortuna-Nachwuchs den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffen.

"Wir haben eine tolle Serie gespielt, einige Jungs nach oben gebracht und am Ende den Klassenerhalt geschafft. Das war eine rundum gute Saison. Jetzt steht ein Umbruch bevor und wir werden versuchen wieder eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen, die in der neuen Saison erneut den Klassenerhalt realisiert", erklärt Nico Michaty gegenüber RevierSport.

Dabei muss der Erfolgstrainer der U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in Zukunft auf elf Spieler verzichten. Neben Routinier Oliver Fink werden auch Tim Köther (1. FC Heidenheim), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Franz Langhoff (Wuppertaler SV), Emir Kuhinja, Tobias Müller, Sebastian Papalia, Georgios Siadas, Phil Sieben, Patrick Sussek und Florian Zorn (alle Ziel unbekannt) in der kommenden Saison nicht mehr für Düsseldorf auflaufen.

Georgios Siadas war nach Oliver Fink der dienstälteste Spieler im U23-Kader. 2010 kam der gebürtige Solinger als Zehnjähriger zur Fortuna. 2018 unterschrieb er einen Profivertrag, kam jedoch nie für die erste Mannschaft der Rot-Weißen zum Einsatz. Insgesamt lief der Linksverteidiger 63 Mal (sechs Tore) in der Regionalliga West für die Flingeraner auf. Im Sommer trennen sich die Wege der Fortuna und des 22-Jährigen nach zwölf Jahren.

Derweil hat die U23 von Fortuna Düsseldorf schon fünf Spieler unter Vertrag genommen. Der jüngste Transfer ist Soufiane El-Faouzi. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt von der zweiten Mannschaft des SC Paderborn in die Landeshauptstadt.

Der gebürtige Siegener wurde bei den Sportfreunden Siegen ausgebildet und wechselte 2020 in die U19 des SC Paderborn. Ein Jahr später rückte er in die zweite Mannschaft der Ostwestfalen auf. In dieser Saison kommt El-Faouzi auf 14 Einsätze in der Oberliga Westfalen und erzielte dabei vier Tore. In der noch laufenden Aufstiegsrunde lief der 19-Jährige in vier von bisher sechs Partien für die Paderborner auf. El-Faouzi ist nach Maxim Schröder (Preußen Münster U19), Luis-Felipe Monteiro (Bonner SV) und Leon Klußmann (FC Kray) sowie Adam Bodzek (eigene Profis) der bisher fünfte Neuzugang für die anstehende Spielzeit 2022/23.