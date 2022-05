RWE: Sommer-Fahrplan steht - Bundesligist kommt an die Hafenstraße

Rot-Weiss Essen hat seinen Sommer-Fahrplan für die Vorbereitung auf die 3. Liga nahezu komplett. Nur der Termin des Trainingsauftakts steht noch nicht fest.

Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen hat die ersten Termine der Sommervorbereitung auf die Drittliga-Saison 2022/23 festgelegt - inklusive eines echten Highlights.

Am 1. Juli (Freitag, 19 Uhr, Stadion an der Hafenstraße) wartet auf RWE Erstligist Borussia Mönchengladbach. Zuletzt spielte Rot-Weiss am 11. August 2017 gegen die "Fohlen". 1:2 unterlag RWE in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nun kommt es zur "Revanche" in einem Testspiel.

Der Vorbereitungsplan im Überblick: Trainingsauftakt: Datum offen Fr., 24. Juni, 19.30 Uhr: Kickers Emden – RWE (Ostfriesland Stadion) Sa., 25. Juni, 16 Uhr: Rheiderland-Auswahl – RWE (Weener) So., 26. Juni: Blitzturnier beim SV Holthausen Biene Fr., 1. Juli, 19 Uhr: RWE – B. M'gladbach (Stadion an der Hafenstraße) So., 3. Juli, 15 Uhr: RWE – ETB SW Essen (Stadion Uhlenkrug) Di., 5. Juli – Mo., 11. Juli: Trainingslager in Wesendorf

In das neue Fußballjahr startet Essen am Freitag, den 24. Juni, mit einem Testspiel gegen Regionalliga-Aufstiegskandidat Kickers Emden. Tags drauf spielt Rot-Weiss gegen eine regionale Auswahl auf der Anlage des TuS Weener, ehe die Hafenstraßen-Mannschaft für ein Blitzturnier beim emsländischen SV Holthausen Biene gastiert (Sonntag, 26. Juni).

Nach dem Testspiel gegen Mönchengladbach, steigt das traditionelle Stadtderby zwischen RWE und ETB SW Essen (Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr, Uhlenkrug). Tickets können ab sofort zwischen Dienstag und Freitag auf der ETB-Geschäftsstelle im Stadion Uhlenkrug zwischen 17.30 und 19 Uhr erworben und ausschließlich in bar bezahlt werden.

Vom 5. Juli (Dienstag) bis zum 11. Juli (Montag) geht es für das Team um Mannschaftskapitän Daniel Heber ins Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf. In diesem Rahmen sind zwei weitere Testspiele geplant, ebenso wie eine weitere Partie am Wochenende vor Punktspiel-Start. Die Drittliga-Spielzeit beginnt schließlich rund um den 22. bis 24 Juli.