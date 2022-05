RWE-Trainersuche: Erste Gespräche wurden geführt - Deadline steht

Rot-Weiss Essen hat die Feierlichkeiten des Drittliga-Aufstiegs hinter sich gebracht. Die Suche nach dem neuen Trainer läuft seit Wochenbeginn auf Hochtouren.

Am vergangenen Wochenende wurde bei RWE der Aufstieg in die 3. Liga ausgiebig gefeiert. Während die Verantwortlichen um Vorstand Marcus Uhlig und Sportdirektor Jörn Nowak am Montag wieder am Schreibtisch saßen, flog die komplette Mannschaft, samt U19-Spielern, die regelmäßig am Profitraining teilnahmen, nach Mallorca. Am Mittwoch kehren die Aufstiegshelden von der Sonnen- und Partyinsel zurück.

Bis dahin hatte Sportdirektor Nowak schon eine Menge Arbeit hinter sich gebracht.

RevierSport hat mit Nowak, der nach Christian Titz und Christian Neidhart in seiner Amtszeit nun den dritten Trainer sucht, gesprochen.

Wir suchen einen Trainer, der zur DNA des Vereins passt und die Werte der Region vorlebt. Außerdem soll er bestenfalls Erfahrung im Umgang mit Drucksituationen und in der Entwicklung junger Spieler haben. Jörn Nowak

Jörn Nowak, sind Sie wieder voll im Arbeitsleben angekommen - und: wie geht es eigentlich Ihrem Handy? Ja, ich sitze seit Montag wieder im Büro. Nah an der Steckdose, da mein Telefon durch die unzähligen Anrufe nahezu durchgehend mit Strom versorgt werden muss. Rufen auch schon die nächsten Berater von Trainerkandidaten an? Neben vielen Spielern werden natürlich nach wie vor auch Trainer bei uns angeboten. Wie ist da der Stand der Dinge, welches Profil ist ausgeschrieben, welchen Trainer-Typen sucht Rot-Weiss Essen? Wir suchen einen Trainer, der zur DNA des Vereins passt und die Werte der Region vorlebt. Außerdem soll er bestenfalls Erfahrung im Umgang mit Drucksituationen und in der Entwicklung junger Spieler haben.

Auch Namen, die im rot-weissen Umfeld zu hören waren, wie David Bergner (ZFC Meuselwitz), Stefan Krämer (zuletzt KAS Eupen) oder Maik Walpurgis (zuletzt Dynamo Dresden) stehen nach unseren Informationen nicht auf der Essener Liste.

Nach unseren Informationen haben Sie schon mit mehreren Kandidaten gesprochen - wie Torsten Ziegner (mittlerweile MSV), Mark Zimmermann (Köln II), Alexander Ende (zuletzt Fortuna Köln), Danny Schwarz (zuletzt Würzburg) und auch Marco Antwerpen (zuletzt Kaiserslautern)? Können Sie diese Namen bestätigen. Ich werde keine Namen kommentieren. Aber ich kann verraten, dass es zu meinen Aufgaben gehört, ständig im Austausch mit möglichen Trainern zu sein, auch ohne das es eine aktuelle Vakanz gibt. Bis wann soll denn der neue Mann fix sein? Ende Mai wäre wünschenswert. Wenn es ein paar Tage länger dauert, ist es aber auch nicht dramatisch. Wir wollen eine besonnene und sorgfältige Entscheidung treffen.