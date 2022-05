Regionalliga West: Diese Fortuna-Ikone spielt jetzt in der U23

Bei Fortuna Düsseldorfs U23 wird auch in der kommenden Saison eine Legende auf dem Feld stehen. Adam Bodzek wird die bisherige Rolle von Oliver Fink übernehmen.

Seit einigen Jahren gibt es bei Fortuna Düsseldorfs zweiter Mannschaft eine Tradition: Auf dem Feld steht eine Vereinsikone. Jemand, der über Jahre das Fortuna-Trikot getragen hat und die Mannschaft führen soll. In den vergangenen Jahren hatten diese Ehre bereits Spieler wie der heutige Sportdirektor Christian Weber, der heutige U17-Trainer Jens Langeneke, der heutige U23-Co-Trainer Andreas Lambertz oder Oliver Fink, der am vergangenen Samstag zum letzten Mal auf dem Feld stand.

Ab der kommenden Saison wird diese Ehre Adam Bodzek zuteil. Der 36 Jahre alte bisherige Kapitän des Profi-Teams in den kommenden beiden Jahren die Regionalliga-Mannschaft des Clubs als Führungsspieler verstärken. Darüber hinaus erhält der in Polen geborene Bodzek einen Anschlussvertrag für die Zeit nach der aktiven Karriere.

"An ihm können sich unsere jungen Spieler orientieren"

Bodzek gehört zu den prägenden Figuren der vergangenen Fortuna-Jahre und war maßgeblich an den Bundesliga-Aufstiegen 2012 und 2018 beteiligt. Insgesamt trug der Mittelfeldspieler in 298 Pflichtspielen das Düsseldorfer Trikot. „An ihm können sich unsere jungen Spieler orientieren, er wird für ihre Entwicklung sehr wertvoll sein. Und auch nach dem Ende der aktiven Karriere wird Adam der Fortuna in einer noch zu definierenden Rolle erhalten bleiben“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs.

Adam Bodzek selbst über seine neue Rolle: „Die Fortuna ist in den vergangenen Jahren zu meiner sportlichen Heimat geworden. Wir haben im letzten Jahrzehnt gemeinsam viel erreicht. Ich möchte mich für die Unterstützung der Fans in den ganzen Jahren bedanken und darüber hinaus auch bei meinen Mitspielern – es war mir eine Ehre, in diesem Stadion mit den Jungs aufzulaufen und in den letzten zwei Spielzeiten Kapitän dieses Vereins zu sein. Ich bin immer noch sportlich ambitioniert und will auf dem Platz alles geben. Schon in den letzten Jahren habe ich aber auch immer versucht, den jungen Spielern in unserem Team zu helfen und sie mitzunehmen. Das werde ich nun in der U23 fortführen.“