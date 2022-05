RWE: Zwei noch ohne Vertrag - So sieht es im rot-weissen Trainerteam aus

Die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen haben nach den Feierlichkeiten wieder die Arbeit aufgenommen. Es werden aktuell einige Vertragsgespräche geführt.

22 Spieler besitzen aktuell einen Vertrag bei Rot-Weiss Essen. Zudem ist nach dem geglückten Aufstieg auch Ex-Trainer Christian Neidhart bis zum 30. Juni 2023 an RWE gebunden.

Aus Neidharts ehemaligem Trainerteam sind noch zwei Mann ohne Fahrschein für die neue Saison. Während Fitnesscoach Sven Linnemann, der den Aufstieg in Ägypten genießt, Torwarttrainer Manuel Lenz sowie Assistent Lars Fleischer gültige Verträge für die neue Serie besitzen, warten zwei Mann aus dem erfolgreichen Funktionsteam noch auf neue Arbeitsverträge.

RWE-Kader 2022/23 - Stand: 17. Mai 2022: Tor: Jakob Golz Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians. Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann.

Das sind Analyst Fabio Audia und Co-Trainer-Urgestein Carsten Wolters, der diese Rolle bei RWE seit Juli 2016 ausübt. "Klar ist doch, dass alle im Trainerteam gute Arbeit geleistet haben. Wir sind in Gesprächen. Wir wollen sowohl Fabio als auch 'Erle' halten. In der 3. Liga werden die Aufgaben noch umfangreicher, da brauchen wir gute Leute im und um das Trainerteam herum", erklärt Sportdirektor Jörn Nowak.

Vor allem der populäre "Erle" Wolters ist heiß auf die 3. Liga mit Rot-Weiss Essen. Hier würde der 52-jährige Ex-Profi auch auf seinen ehemaligen Verein MSV Duisburg treffen. "Das Spiel gegen den MSV Duisburg in der kommenden Saison wird natürlich ein ganz besonderes. RWE gegen MSV in der 3. Liga, das wird schon ein geiles Spiel", sagte Wolters, der 315 Pflichtspiele für die Zebras bestritt, nach dem RWE-Aufstieg gegenüber RevierSport. Es sieht aktuell alles danach aus, dass Wolters gegen "seinen MSV" auch in der 3. Liga weiter auf der RWE-Trainerbank Platz nehmen wird.