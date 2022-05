FC Wegberg-Beeck: Regionalliga-Absteiger vermeldet 13 Abgänge - Trio verlängert

Abstiege bedeuten zumeist personelle Umbrüche: Das gilt auch für den FC Wegberg-Beeck, der nach dem Abschied aus der Regionalliga Veränderungen im Kader mitgeteilt hat.

Nach zwei Jahren hat sich der FC Wegberg-Beeck wieder aus der Regionalliga West verabschiedet. Zum Abschluss der Saison gab es eine 1:4-Pleite gegen den Wuppertaler SV. Über den Abstieg in die Mittelrheinliga herrschte schon im Vorfeld Klarheit. Mit am Ende deutlichen zwölf Punkten Rückstand und als Tabellensiebtzehnter verabschiedete sich das Team von Trainer Mark Zeh aus der Viertklassigkeit.

Kurz darauf gaben die Wegberger bereits erste Personalentscheidungen bekannt. 13 Abgänge vermeldete der Verein. Dass Jan Bach in der Regionalliga West bleibt und zur neuen Saison für den SV Rödinghausen auflaufen wird, hatte RS bereits berichtet.

Auch Top-Torjäger Jonathan Benteke (acht Treffer) wird den Verein verlassen, genauso wie Muja Arifi, Tiago Estevao, Jeff-Denis Fehr, Maximilian Fischer, Nils Hühne, Meik Kühnel, Benyamin Malekzadeh, Tom Meurer, Mohamed Redjeb, Daniel Sopo und Maximilian Wickum.

Trio geht mit Wegberg-Beeck in die Mittelrheinliga

Der Abgang von Kevin Weggen ist bereits seit einigen Wochen klar. Als Ende Februar bekannt wurde, dass er zum KFC Uerdingen wechselt wird, wurde Weggen von Wegberg-Beeck suspendiert.

Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten für den Klub aus dem Kreis Heinsberg. Denn drei Spieler gehen den Weg in die fünfte Liga mit. Es handelt sich um Shpend Hasani, Justin Hoffmanns und Yannik Leersmacher. Offensivmann Hasani kam in der gerade beendeten Saison auf fünf Tore und drei Vorlagen in 28 Einsätzen. Auch Hoffmanns war Stammspieler, er war 33-mal auf der rechten Defensivbahn unterwegs. Mittelfeldmann Leersmacher bestritt 19 Einsätze in der Regionalliga.