Fortuna Düsseldorf II: "Wir wollen uns nichts nachsagen lassen"

Am Samstag kommt es in der Regionalliga West nicht nur oben in der Tabelle zu einem Fernduell. Auch ein Absteiger steht noch nicht fest.

Zwei Fragen müssen in der Regionalliga West noch beantwortet werden: Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster, und Borussia Mönchengladbach II oder Bonner SC? Ein Auf- und Absteiger werden noch gesucht.

Fortuna Düsseldorf II könnte bei der Frage des Absteigers noch eine Rolle spielen. Die Fortuna-Reserve empfängt nämlich am Samstag die Gladbacher Zweitvertretung. "Dass die Gladbacher bei drei Punkten und sechs Toren Vorsprung doch noch absteigen, ist eher theoretischer Natur. Aber klar: Wir wollen uns natürlich nichts nachsagen lassen und nach zuletzt drei Niederlagen in Folge die Saison am liebsten mit einem Sieg beenden", erklärt Nico Michaty.

Zudem geht es für die Düsseldorfer um einen möglichen 9. Tabellenplatz. Sollte Rot Weiss Ahlen nämlich bei Rot-Weiss Essen verlieren und die Fortuna Gladbach besiegen, dann würde am Ende dieser einstellige Rang herausspringen. "Das ist für uns eine herausragende Position. Man muss immer sehen, mit welchen Mitteln wir hier in Düsseldorf arbeiten", betont Michaty.

Zudem musste der Fußballlehrer mit Jungs wie Takashi Uchino, Tim Oberdorf, Lex-Tyger Lobinger oder Tim Köther - vor allem in der zweiten Saisonhälfte - immer wieder Leistungsträger an die Profis abgeben. "Das ist auch unsere Aufgabe. Wir wollen die Jungs heranführen. Klar ist dann aber auch, dass wir diese Leistungen, die von uns in der ersten Hälfte der Serie gewohnt waren, nicht mehr bringen können. Wir haben in den letzten Wochen die Saison teilweise mit zwölf, 13 Spielern zu Ende gespielt. Das ist auf Dauer schwierig. Deshalb sind wir auch froh, dass die Spielzeit nun zu Ende geht. Unser Ziel ist es, uns mit einem positiven Ausklang in die Pause zu verabschieden", betont der 48-Jährige, der seine Schützlinge am 13. Juni 2022 wieder zum Trainingsstart begrüßen wird.