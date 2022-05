Bonner SC: "Wir sind keine Träumer, unser Weg führt wohl in die Mittelrheinliga"

Der Bonner SC steht vor dem Abstieg in die Mittelrheinliga. BSC-Präsident Dirk Mazurkiewicz will auch nicht mehr so recht an den Klassenverbleib glauben.

KFC Uerdingen, VfB Homberg, Sportfreunde Lotte, FC Wegberg-Beeck und der Bonner SC: so lauten aktuell die fünf Absteiger aus der Regionalliga West. Nur der BSC hat am letzten Spieltag noch die Chance den Abstieg zu vermeiden. "Wir sind Sportler und glauben auch an Wunder. Aber wir sind auch keine Träumer, unser Weg führt wohl in die Mittelrheinliga", meint Dirk Mazurkiewicz, Präsident des Bonner SC, vor dem letzten Saisonspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 14. Mai, 14 Uhr, RS-Liveticker). Drei Punkte und sechs Tore liegen die "Rheinlöwen" vor dem Saisonfinale hinter Borussia Mönchengladbach II. Die "kleinen Fohlen" fahren am letzten Spieltag zum U23-Derby zu Fortuna Düsseldorf. Eine Motivationsspritze aus Bonn Richtung Düsseldorf benötigt es nicht, betont Mazurkiewicz: "Die Düsseldorfer sind doch ein professioneller Verein und wollen sich auch vernünftig aus der Saison verabschieden. Aber klar ist auch, dass die Gladbacher in dieses Spiel wohl ein wenig motivierter reingehen werden. Denn für sie geht es um etwas, für die Fortuna eher weniger. Da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen." Sollte der BSC den Gang in die Mittelrheinliga antreten müssen, dann wollen die Bonner schon bald wieder zurückkehren. "Wir haben alle Strukturen - infrastrukturell, als auch finanziell - geschaffen, um ein Regionalligist zu sein. Aber das müssen wir auch sportlich bestätigen. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr zurückkehren", sagt Mazurkiewicz, der sich scheinbar mit dem Abstieg schon vor dem letzten Spieltag abgefunden hat.

