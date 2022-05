RWE: Ausverkauft - keine Heimkarten mehr fürs Finale gegen RW Ahlen

Es wird voll an der Hafenstraße: Für das Endspiel von Rot-Weiss Essen gegen Rot Weiss Ahlen gibt es keine Heimkarten mehr. Die Infos vom Verein.

Schon während der Partie beim SV Rödinghausen (3:0) "stürmte" der RWE-Anhang das Online-Ticketportal - ganz Essen fiebert der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga entgegen: Wie Rot-Weiss Essen am späten Samstagnachmittag vermeldet hat, ist der Heimbereich für das Endspiel in der Regionalliga West gegen Rot Weiss Ahlen am kommenden Samstag ausverkauft (14 Uhr).

Somit werden etwa 16.500 Fans zur der Heimpartie gegen RWA an die Hafenstraße pilgern - und an diesem womöglich historischen Tag dabei sein: Rot-Weiss kann den lang ersehnten Aufstieg in den Profifußball perfekt machen. Konkurrent Preußen Münster ist parallel gegen die U21 vom 1. FC Köln gefordert. Auch die Heimpartie des Bundesliga-Gründungsmitglieds ist seit Tagen ausverkauft.





RWE ist dabei in der besseren Ausgangsposition, hat Münsters 0:0-Patzer beim SC Wiedenbrück gnadenlos ausgenutzt, siegte 3:0 gegen den SV Rödinghausen. Oguzhan Kefkir hatte Rot-Weiss in Führung gebracht (13. Minute), Simon Engelmann (26.) und Isi Young (57.) machten gegen die Ostwestfalen alles klar.

"Wir sind kurz vor der Ziellinie", sagte RWE-Mittelfeldregisseur Thomas Eisfeld nach der Partie. "Den letzten Schritt müssen wir noch gehen." Essen und Münster haben 84 Punkte auf dem Konto - die Bergeborbecker aber bringen es auf die bessere Tordifferenz und haben somit alles in der eigenen Hand, die Rückkehr in den Profifußball ist somit zum Greifen nahe. Der Showdown zum Titel, er steigt am kommenden Samstag um 14 Uhr - vor beeindruckender Kulisse in Essen und Münster.