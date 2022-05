Fortuna Köln: 58-maliger Drittligaspieler kommt zur neuen Saison

Nachdem die Trainerfrage bei Fortuna Köln Anfang der Woche durch die Verpflichtung von Markus von Ahlen geklärt wurde, haben die Südstädter auch auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Nachdem bereits seit Anfang der Woche feststeht, dass Markus von Ahlen das Erbe von Alexander Ende bei Fortuna Köln an der Seitenlinie antreten wird, hat nun auch die Kaderplanung der Fortunen für die kommende Spielzeit Fahrt aufgenommen.

Mit Serkan Göcer stellten die Südstädter den ersten externen Neuzugang für die Saison 2022/23 vor. Der 28-Jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom FC 08 Homburg aus der Regionalliga Südwest nach Köln.

Göcer spielte bereits für Schalke II und RWO

Der Mann, der in der Jugend unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen auflief und dort auch seine ersten Drittliga-Einsätze sammelte, stand insgesamt 58 Mal in der 3. Liga auf dem Feld (drei Tore, ein Assist). Dazu hat Göcer 156 Regionalligapartien in seiner Vita stehen (4T, 5A). Darunter fallen 58 Einsätze in der Regionalliga West für die Zweitvertretung des FC Schalke 04.

Neben seinen beiden Stationen in Nordrhein-Westfalen spielte Göcer bereits für die TuS Koblenz, den FC Saarbrücken, den SV Elversberg und die Kickers Offenbach, ehe es ihn 2019 nach Homburg zog. Dort kommt er in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 31 Einsätze (2A).

„Ich freue mich sehr, dass es mit der Verpflichtung von Serkan geklappt hat. Er ist eine Arbeitsbiene. Ein absoluter Teamplayer, der im Mittelfeld eine hohe Leidenschaft und viel Einsatz an den Tag legt. Ein typischer Box to Box Spieler, der mit seiner Art Fußball zu spielen sehr schnell hier ankommen wird“, war Kölns sportlicher Leiter Matthias Mink bei der Vertragsunterzeichnung überzeugt.

Göcer selbst blickt mit viel Vorfreude auf die achte Station seiner Laufbahn. „Ich bin glücklich künftig ein Teil der Fortuna-Familie zu sein und freue mich sehr in der kommenden Saison im Südstadion auflaufen zu dürfen. Ich werde alles dafür tun, dass der Club seine Ziele erreicht und hoffe auf eine schöne und erfolgreiche Zeit!“