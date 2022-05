RWE: So läuft das erste Training unter Wagner und Nowak, Engelmann-Gerüchte aufgeklärt

In diesen Stunden geht es heiß her bei Rot-Weiss Essen. Der Trainer musste gehen, wilde Gerüchte stören die Konzentration vor den letzten beiden Spielen.

Rot-Weiss Essen kommt vor den beiden finalen Regionalliga-Partien gegen den SV Rödinghausen und Rot Weiss Ahlen nicht zur Ruhe. Trainer Christian Neidhart musste gehen, zudem stören Gerüchte die Vorbereitung des Tabellenzweiten.

Daher diente das erste Training nach dem Neidhart-Aus auch zur Aufklärung. 21 Mann waren vor etwa 20 Zuschauern dabei. Manuel Lenz kümmerte sich um die Torhüter Jakob Golz und Raphael Koczor. Sven Linnemann (Athletik-Trainer) kümmerte sich um das Anschwitzen des Kaders. Die erste Amtshandlung von Jörn Nowak: Er nahm Kapitän Daniel Heber zur Seite und führte mit ihm ein Vier-Augen-Gespräch.

Auch Vorstandsboss Marcus Uhlig war vor Ort, ebenso Aufsichtsratschef André Helf und Waldemar Wrobel. Und noch einer war zugegen: Torjäger Simon Engelmann. Vor dem Training geisterten wilde Gerüchte durch die sozialen Medien. Die besagten, dass Engelmann suspendiert worden sei, weil er einen Vertrag bei Preußen Münster unterschrieben haben soll.





Doch er kam als einer der ersten aus der Kabine heraus, die Gerüchte entpuppten sich als eine große Ente. Wir erreichten den Berater von Engelmann, Sascha Brinker, der ausdrücklich betonte: "Ich habe die Gerüchte um Simon auch mit Verwunderung wahrgenommen. Es entspricht absolut nicht der Wahrheit, dass Simon mit einem anderen Verein im Kontakt steht. Simon hat schon bei seiner Unterschrift in Essen erklärt, dass er sich den Drittliga-Traum mit RWE erfüllen will. Daran hat sich nichts geändert. Simon geht voll fokussiert in das Saisonfinale."