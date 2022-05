SV Rödinghausen: Kapitän und drittältester Spieler der Liga macht weiter

Der SV Rödinghausen konnte noch vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine wichtige Personalie klären.

Kapitän Daniel Flottmann wird auch in der kommenden Saison das Trikot des SV Rödinghausen tragen. Der 37-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr, bis zum 30. Juni 2023, verlängert.

Flottmann, der im Sommer 2017 von Fortuna Köln an den Wiehen kam, geht damit im Sommer in seine sechste Saison beim SVR.

Daniel Flottmann ist nach Oliver Fink (39, Fortuna Düsseldorf II) und Albert Bunjaku (38, Bonner SC) der drittälteste Spieler der Regionalliga West.

"'Flotti' ist eine sehr wichtige Konstante in unserer Mannschaft und gerade für die jungen Spieler eine Identifikationsfigur. Er ist extrem zuverlässig und bringt immer seine Leistungen auf höchstem Niveau, weshalb wir keine Zweifel hatten mit ihm zu verlängern", erklärt SVR-Geschäftsführer und Sportlicher Leiter Alexander Müller.

Flottmann kommt in seiner Karriere auf 180 Spiele für den SV Rödinghausen, 150 Begegnungen für Fortuna Köln, 136 Partien (davon 99 Einsätze für die VfL-Reserve, Anm. d. Red.) für den VfL Osnabrück, 58 Einsätze für den SC Verl, 41 Partien für Rot Weiss Ahlen und 34 Begegnungen (davon ein Einsatz in der Zweitvertretung) für den Wuppertaler SV.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird eine weitere Begegnung im Trikot des SV Rödinghausen dazukommen. Dann wartet in Lotte auf Flottmann und Co. Rot-Weiss Essen.