Alemannia Aachen: Vertrag mit Stürmer aufgelöst, große Unterstützung in Köln

Alemannia Aachen reist am Samstag (14 Uhr) zu Fortuna Köln. Ohne einen Stürmer, dessen Vertrag aufgelöst wurde, dafür aber mit über 1000 Fans.

Das Vertragsverhältnis zwischen Alemannia Aachen und Angreifer Tim Buchheister wurde in beiderseitigem Einvernehmen rückwirkend zum 15. April 2022 beendet.

Der 23-Jährige, der seit der Winterpause nicht mehr für die Tivoli-Elf zum Einsatz kam, absolvierte im schwarz-gelben Dress 17 Regionalliga-Spiele, wobei ihm zwei Tore gelangen. Zudem kam Buchheister, der im Sommer 2021 von der U23 des 1. FC Kaiserslautern nach Aachen wechselte, zweimal im Bitburger-Pokal zum Einsatz. "Die Alemannia dankt dem Stürmer für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche sowie private Zukunft nur das Beste", heißt es in einer Pressemitteilung der Aachener.

Die Alemannia schaffte unter der Woche durch einen 2:0-Erfolg bei Rot Weiss Ahlen den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nun geht es für die Mannschaft von Fuat Kilic am Samstag (14 Uhr) bei Fortuna Köln weiter. "Wir gehen in jedes der letzten Spiele wie in ein Finale rein. Es geht hier nur um Alemannia Aachen und das Ziel Klassenerhalt. Alles andere interessiert uns nicht", betonte Kilic noch zu Beginn der Woche gegenüber RevierSport.

Und die Alemannia kann sich auch auf ihre Fans verlassen. Über 1000 Anhänger werden die Aachener nach Köln begleiten und zumindest atmosphärisch gesehen für ein Heimspiel sorgen.