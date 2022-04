Am Samstag, 7. Mai (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), steht das Spiel zwischen dem SV Rödinghausen und Rot-Weiss Essen an. Wo die Begegnung ausgetragen wird, ist noch offen.

Gut möglich, dass Rot-Weiss Essen am vorletzten Regionalliga-West-Spieltag - am Samstag, 7. Mai 2022 (14 Uhr, RevierSport-Livieticker) - nicht ins Stadion des SV Rödinghausen, sondern in die Arena der Sportfreunde Lotte reisen wird. Das berichtet nämlich die Bild-Zeitung. Der Grund: Sicherheitsbedenken.

"Wir klären gerade mit den Behörden vor Ort ab, ob in Rödinghausen die nötige Sicherheit für ein solches Spiel gewährleistet werden kann", erklärt Wolfgang Jades, Staffelleiter der Regionalliga West, gegenüber der Bild. Jades rechnet nämlich mit vielen Fans aus Essen. Im Häcker Wiehenstadion in Rödinghausen stehen jedoch nur 2489 Plätze zur Verfügung. RWE würde hier nur 900 Karten erhalten.

So kommt plötzlich das Stadion in Lotte ins Spiel. Dieses hatte der SV Rödinghausen vor der Saison offiziell als Ausweichstätte angegeben. Die Lotter Arena bietet Platz für 10059 Zuschauer. Die RWE-Verantwortlichen sollen laut Bild-Zeitung mit einer Verlegung in die Benteler-Arena nach Paderborn geliebäugelt haben. Gegenüber der Zeitung hat Jades dieser Idee einen Riegel vorgeschoben: "Kein Thema! Es geht nicht darum, was Essen möchte. Sollten die Sicherheitsbedenken für Rödinghausen zu groß sein, ist das Lotter Stadion die einzige zulässige Alternative. Weil es vor der Saison vom SV als offizielle Ausweich-Spielstätte angegeben wurde."

Gegenüber RevierSport dementiert Essens Pressesprecher Niclas Pieper allerdings, dass es diese Idee Seitens RWE überhaupt gegeben haben soll.

Noch in dieser Woche soll eine Entscheidung fallen, wo denn letztendlich das Spiel am 7. Mai zwischen dem SV Rödinghausen und Rot-Weiss Essen ausgetragen wird. Es bleibt jedenfalls spannend - ähnlich wie das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Preußen Münster und RWE.