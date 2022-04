Für die 3. Liga: RWE erfüllt sämtliche Zulassungskriterien

Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Sollte der Klub den Drittliga-Aufstieg auch sportlich meistern, dann steht dem Etagensprung nichts mehr entgegen.

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat Rot-Weiss Essen am Montagabend im Rahmen des Zulassungsverfahrens für die Drittligasaison 2022/2023 mitgeteilt, dass sämtliche technisch-organisatorischen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind.

"Wir haben nun schwarz auf weiß, dass wir wie schon im letzten Jahr alle Zulassungskriterien für die 3. Liga erfüllen. Der DFB hat uns keinerlei Bedingungen gestellt, wir haben lediglich einige wenige Standard-Auflagen im Laufe der nächsten Monate zu erfüllen, die allesamt unproblematisch sind. Nun wollen wir in den letzten drei Spielen alles daran setzen, dass wir uns auch sportlich für die 3. Liga qualifizieren", freut sich Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE über die guten Nachrichten aus Frankfurt.

Drei Spieltage vor Saisonende in der Regionalliga West liegt Rot-Weiss Essen zwei Punkte hinter Tabellenführer Preußen Münster. Die Essener und Münsteraner liefern sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Während es für Münster noch gegen Uerdingen, Wiedenbrück und Köln II geht, spielt RWE noch gegen Wegberg-Beeck, Rödinghausen und Ahlen. In der vergangenen Saison war Essen bereits nur knapp am ersehnten Drittliga-Aufstieg gescheitert. Die U23 von Borussia Dortmund machte das Rennen. Bleibt abzuwarten, wer Regionalliga-West-Meister 2021/22 wird - Münster oder Essen?