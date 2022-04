RWE-Ultras mit Choreoplan und Appell: Schweineliga verlassen

Die Ultras von Rot-Weiss Essen haben einen Spendenaufruf gestartet. Sie wollen mithelfen, dass der Aufstieg gelingt. Und einen Appell geäußert.

Zum letzten Heimspiel der Saison gegen Rot Weiss Ahlen plant die Ultraszene von Rot-Weiss Essen eine große Choreografie. Dafür sammelt sie nun Geld. Sie verbindet den Spendenaufruf gleichzeitig mit einer eindeutigen Forderung.

Bereits bei den vergangenen beiden Heimspielen gegen Borussia Mönchengladbach II (1:1) und den SV Lippstadt (4:0) haben die Essener Ultras für eine große Stadion-Choreografie im Stadion an der Hafenstraße Spendengelder gesammelt. Das wird auch beim kommenden vorletzten Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beck so sein. „Um der Mannschaft für die geile Saison zu danken, planen wir am letzten Spieltag eine Abschlusschoreo. Dafür sammeln wir die nächsten Heimspieltage Spenden, damit wir gemeinsam eine würdige Choreo auf die Beine stellen können“, schrieben die Ultras auf rude-fans.de. „Jeder Cent, jeder Euro hilft."

"Ihr findet uns an den euch bekannten Info- und Verkaufsständen, um eure Spenden abzugeben. Des Weiteren gibt es auch einige andere Spendenpunkte im und um‘s Stadion.“

Die RWE-Anhänger versprechen sich davon nochmal einen eigenen Impuls und Beitrag im Aufstiegsrennen mit Preußen Münster. „Die Saison nähert sich dem Ende und wir spielen weiterhin um den Aufstieg in Liga 3 mit“, erklärten sie. „Leider konnten wir die letzten Monate nicht so für die Mannschaft da sein, wie wir es alle gewohnt sind, umso mehr braucht die Mannschaft uns in den letzten Wochen der aktuellen Saison“.

Also, lasst uns gemeinsam unser großes Ziel erreichen und diese Schweineliga verlassen! Vollgas Essen! Ultraszene Essen

Aktuell führt Preußen Münster vier Spieltage vor dem Saisonende mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle in der Regionalliga West vor Rot-Weiss Essen an.