Regionalliga: RWE hofft jetzt auf RWO, Lotte droht Freitag der Abstieg

An diesem Wochenende wartet die wohl größte Hürde auf Preußen Münster auf dem Weg zum Aufstieg. Das Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen wartet.

Es kann ein ganz entscheidendes Wochenende in der Regionalliga West werden. Unten und oben - das Kribbeln ist schon zu spüren.

Freitag beginnt der Spieltag mit dem Auftritt von Rot-Weiss Essen bei den Sportfreunden Lotte. Gewinnt RWE, sind sie auf jeden Fall bis Sonntag Erster. Zudem wäre klar, dass die SF Lotte neben dem VfB Homberg und dem KFC Uerdingen in die Oberliga absteigen müssten. Lotte könnte sich bei einer Pleite rechnerisch nicht mehr retten - drei der fünf Absteiger wären dann gefunden.

Zudem gibt es mehrere Duelle im Abstiegskampf, der mittlerweile ab Platz zehn beginnt. Wegberg-Beeck hat gegen RW Ahlen wohl seine letzte Chance. Verliert Wegberg das Heimspiel, droht im kommenden Auswärtsspiel bei RWE der endgültige Abstieg. Gladbach II - Straelen und Lippstadt - Schalke II sind zwei weitere Partien, in denen sich eine Mannschaft aus dem Keller befreien kann.

Und natürlich wird es auch an der Spitze heiß. RWE fährt als Favorit nach Lotte, sollte das Auswärtsspiel gewonnen werden, steht Münster am Sonntag (14 Uhr) unter Druck. Denn es steht eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison an - wenn Münster nach Oberhausen muss.

RWO kann durch einen Sieg auf fünf Punkte an Münster ran, was bei drei ausstehenden Partien wohl trotzdem zu viel wäre. Zwei Heimniederlagen (gegen Fortuna Köln und Wiedenbrück) mussten die Kleeblätter, die seit zwölf Spielen ungeschlagen sind (acht Siege, vier Remis), erst hinnehmen.

Bleiben sie auch am Sonntag ohne Niederlage, würde RWE bei einem eigenen Sieg neuer Spitzenreiter. Zwei Zähler liegen sie aktuell hinter Münster, beim Torverhältnis haben beide dieselbe Differenz, RWE hat aber mehr Tore geschossen.

Kurios an der Sache: Ausgerechnet der Rivale vom Niederrhein kann RWE im Aufstiegskampf nun helfen. Alle Essener drücken in dieser einen Begegnung Oberhausen die Daumen, immer vorausgesetzt, dass RWE seine Hausaufgaben in Lotte erledigt.

Klar ist nur: Die Spannung ist groß, in sieben der zehn Spiele geht es um was im Auf- oder Abstiegskampf.