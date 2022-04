Regionalliga: Aachen verpasst Sieg, macht den Abstiegskampf aber noch spannender

Alemannia Aachen traf im Nachholspiel auf die U21 des 1. FC Köln. Im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt gab es ein 1:1 (0:1).

Für Alemannia Aachen bot sich im Regionalliga-Nachholspiel gegen die U21 des 1. FC Köln die Chance, einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen. Dafür musste ein Sieg gegen die bisher starken Kölner her.

Doch es kam anders, denn beim 1:1 (0:1) vor 6400 Zuschauern gab es nicht den erhofften Befreiungsschlag der Aachener.

Auch deshalb nicht, weil es einen denkbar schlechten Start für die Alemannia gab, denn bereits der erste Angriff der Kölner führte zum Erfolg, dank der Mithilfe der Aachener Defensive. Ein langer Ball wurde unterschätzt. Kölns Angreifer Thomas Kraus nutzte das aus - 0:1. Die Chance zum Ausgleich gab es nach zehn Minuten, doch nach Zuspiel von Tim Korzuschek verpasste Ergün Yıldız den Hochkaräter aus einem Meter.

Aachen: Mroß - Held, Heinze, Uzelac, Schmitt - Bajric (87. Wilton), Müller - Gündüz (78. Damaschek), Yildiz (74. Falaye), Korzuschek - Dahmani (65. Mause) Köln II: Urbig - Sponsel, Winke, Henning, Kuyucu - Schmitt (84. Wydra), Hauptmann (74. Nottbeck), Olesen, Obuz - Kraus (65. Mittelstädt), Schwirten (59. Petermann) Tore: 0:1 Kraus (3.), 1:1 (78.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Nach der Pause dasselbe Bild, zunächst waren die Gäste gefährlicher, die größte Gelegenheit bot sich aber erneut den Hausherren. Alexander Heinze kam zum Abschluss, doch FC-Torwart Jonas Urbig rettete mit einem herausragenden Reflex. Nach 78 Minuten dann doch das 1:1 - und es war sehr unübersichtlich.

Erst flog ein Eckball an den Pfosten, den Abpraller köpfte Franko Uzelac in die Mitte, dort stand ein Aachener, der zum Ausgleich traf. Jetzt bebte der Tivoli und fünf Minuten nach dem 1:1 musste Aachen eigentlich in Führung gehen. Doch Korzuschek scheiterte frei vor Urbig und schoss vorbei. Auf der anderen Seite verpasste Marvin Obuz in einer fulminanten Schlussphase das 2:1 für Köln, Aachen-Keeper Joshua Mroß parierte seinen Versuch.

Damit blieb es beim 1:1, Köln bleibt nach dem Remis auf Platz sieben, die Aachener verweilen auf dem ersten Abstiegsplatz - noch fünf Partien haben sie Zeit, um sich vor dem Oberliga-Absturz zu retten. Ein Punkt beträgt der Abstand auf Straelen und Bonn, Schalke II ist zwei Zähler entfernt. Auch Lippstadt und Gladbach II (drei Punkte Abstand) sind in Reichweite, das verspricht ein spannender Abstiegskampf zu werden. Denn ab Platz zehn sind alle Teams gefährdet.

Weiter geht es für Aachen am Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV. Die Kölner sind am Samstag (14 Uhr) im Derby gegen Fortuna Köln gefordert.