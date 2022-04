Regionalliga: Highlights von RWE - Lippstadt und Münster - Fortuna im Video

In Kooperation mit staige.tv gibt es hier die Tore der Regionalliga-Partien Rot-Weiss Essen gegen SV Lippstadt und Preußen Münster gegen Fortuna Köln im Video.

Unverändert bleibt die Konstellation an der Spitze der Regionalliga West nach den Nachholspielen am Dienstagabend. Preußen Münster feierte einen 1:0-Erfolg gegen Fortuna Köln, Rot-Weiss Essen besiegte den SV Lippstadt 4:0. So steht der SCP weiterhin zwei Punkte vor RWE - auch dank eines heftigen Köln-Patzers, der zum Siegtor führte, wie in der Toreshow zu den beiden Partien zu sehen ist.