Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist wieder in der Spur. Nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Lippstadt freute sich Christian Neidhart über die Reaktion seiner Elf.

Mission Wiedergutmachung geglückt! Das Motto von Rot-Weiss Essen war vor dem Nachholspiel gegen den SV Lippstadt klar. Nach dem enttäuschenden Auftritt am Samstag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (1:1) und insgesamt drei Unentschieden in Serie war die Mannschaft in der Pflicht, an der Essener Hafenstraße die passende Reaktion zu zeigen.

Das gelang Essen auch. Mit 4:0 besiegte RWE den SVL und zeigte eine überzeugende Leistung. Die Treffer erzielten Simon Engelmann (21.), Thomas Eisfeld (40.,57.) und Felix Herzenbruch (90.). Zum ersten Mal seit einigen Wochen schaffte es der Titelanwärter, zwei gleichstarke Halbzeiten zu spielen und konnte so das Torverhältnis aufbessern.

Kompliment an die Jungs, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Das ist der Weg für die letzten Spiele. Genau das wollen wir sehen. Christian Neidhart.

Das freute RWE-Trainer Christian Neidhart: "Wir haben heute die Mannschaft gesehen, die wir sehen wollen. Über 90 Minuten haben wir ein hohes Pressing gespielt und waren druckvoll. Außerdem konnten wir uns viele Chancen erspielen. Kompliment an die Jungs, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Das ist der Weg für die letzten Spiele. Genau das wollen wir sehen. Auch die Einwechselspieler haben sich nahtlos eingefügt."





Mit Nico Haiduk (18) und Nils Kaiser (20) brachte Neidhart in der zweiten Halbzeit zwei junge Spieler in die Partie, die ihr Regionalliga-Debüt feierten. "Haiduk können wir offensiv und defensiv spielen lassen. Man sieht, dass der Junge kicken kann. Er hat es richtig gut gemacht. Nils hat sich die Einsatzminuten einfach verdient. Er gibt in jeder Trainingseinheit Vollgas und wir freuen uns, dass wir ihm die Möglichkeit geben konnten, zu spielen", erklärte der RWE-Coach.

Drei Punkte sind Pflicht in Lotte

Bereits in drei Tagen (22. April, 19.30 Uhr) geht es für die Rot-Weissen weiter, dieses Mal mit einem Auswärtsspiel am Lotter Kreuz. RWE ist zu Gast beim arg abstiegsbedrohten Tabellenachtzehnten Sportfreunde Lotte. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, für Essen zählt erneut nur ein Dreier gegen die drittschwächste Offensive der Liga.