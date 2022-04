Fortuna Köln: Neuer Vertrag als Lohn für Tore - formstarke Stammkraft bleibt

Ein formstarker Stammspieler spielt auch in der kommenden Saison für Fortuna Köln. Das gab der Regionalliga-Klub bekannt.

Leon Demaj stürmt auch zukünftig für den SC Fortuna Köln. Wie der West-Regionalligist mitteilte, hat der 26 Jahre alte Angreifer einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet, in der die Domstädter aller Voraussicht nach weiterhin in der vierten Liga an den Start gehen werden. Den Anschluss an die Tabellenspitze hat Fortuna mit nur zwei Punkten aus den letzten drei Spielen verloren.

Während die Kölner also zuletzt zumindest aus Ergebnissicht kriselten, läuft es für Demaj bestens. Er steht in der Liga bei acht Saisontoren und vier Vorlagen. Sechs Treffer und alle Assists gelangen ihm in der Rückrunde, allein in den letzten fünf Partien war er sechsmal erfolgreich.

"Fortuna bedeutet Glück: Ich habe das Glück länger bei der Fortuna bleiben zu dürfen", wird Demaj in der Vereinsmitteilung zitiert. "Die Verlängerung mit Leon war eine logische Konsequenz aus den bisherigen Leistungen und einer Steigerung im Verlaufe dieser Saison", ergänzt Sportdirektor Matthias Mink. "Insbesondere in der Rückrunde wusste Leon mit seinem Spielstil zu überzeugen und hat sich nicht nur mit Toren, sondern auch mit einem neuen Vertrag belohnt."

Demaj wechselte im vergangenen Sommer von den Sportfreunden Lotte in den Kölner Süden. Zuvor spielte er für den SV Meppen und BV Cloppenburg. 30 Pflichtspiele (zehn Tore, sechs Vorlagen) stehen für ihn in dieser Spielzeit insgesamt zu Buche.





Zunächst sind Demaj und die Kölner am Dienstagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) im Topspiel bei Spitzenreiter Preußen Münster im Einsatz.