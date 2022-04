Münster patzt in Lippstadt - das sagen die Trainer zum wilden 3:3

Am 34. Spieltag der Regionalliga West kam der Tabellenführer vom SC Preußen Münster nicht über ein 3:3 (2:0) bei Ligakonkurrent SV Lippstadt hinaus.

Der SC Preußen Münster reiste am 34. Spieltag der Regionalliga West als Tabellenführer in die ausverkaufte Liebelt-Arena zum Spiel gegen den SV Lippstadt. Nach 90 Minuten und einer wilden Partie stand letztendlich ein 3:3 (2:0) auf der Anzeigetafel. Da Rot-Weiss Essen gegen Borussia Mönchengladbach II nicht über ein 1:1 hinauskam, bleibt der SCP aber mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze.

Dabei sah es zuerst nach einer Niederlage für die Münsteraner aus, denn Lippstadt führte bereits zur Pause mit 2:0. Das Toreschießen an diesem Nachmittag eröffnete SV-Stürmer Viktor Maier. Nach einem unkontrollierten Rückpass schoss Münsters Torhüter Marko Dedovic den anlaufenden Maier an. Der Ball prallte an Maiers Schienbein und ging von da aus ins Tor. Vor der Pause konnte Henri Matter (31.) sogar auf 2:0 für Lippstadt erhöhen.

Nach dem Seitenwechsel kam der SC jedoch stärker und offensiver aus der Kabine und so konnte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann in Person von Robin Ziegele (55.), Henok Teklab (60.) und Gerrit Wegkamp (84.) die Partie drehen. Als Münster schon wie der sichere Sieger aussah, schaltete Lippstadt jedoch noch einen Gang hoch und konnte kurz vor Schluss durch den eingewechselten Paolo Maiella (90.+2) ausgleichen.

SV-Trainer Bechtold: “Sensationelle erste Halbzeit”

Lippstadts Cheftrainer Felix Bechtold konnte mit dem Punkt seiner Mannschaft gegen Münster jedoch gut leben. Nach Aussagen des Trainers habe der SV in der Saison keine Punkte gegen Preußen Münster eingeplant, darum sei es umso schöner, trotzdem einen geholt zu haben.

“Wir haben eine sensationelle erste Halbzeit abgeliefert mit allem drum und dran. Wir hatten einige gute Torchancen, haben guten Fußball gezeigt und sind nicht unverdient mit der Führung in die Pause gegangen”, bilanzierte Bechold. In der zweiten Hälfte habe es seine Mannschaft versäumt den Schalter umzulegen, um weiter Druck zu machen. Gegen eine Topmannschaft wie Münster könne leider immer vieles passieren, erklärte der Trainer.

Aus Sicht des Münsteraner Trainers Sascha Hildmann sei besonders die erste Halbzeit ausschlaggebend dafür gewesen, dass der SC nicht über ein 3:3-Unentschieden in Lippstadt hinaus gekommen ist. Des Weiteren bilanzierte der Trainer: “Wenn wir in der ersten Halbzeit in Führung gegangen wären, wäre das Spiel sicher anders verlaufen. Leider bekommen wir das unnötige erste Gegentor ziemlich früh und das hat die Mannschaft schon ein Stück weit verunsichert, sodass wir uns auch noch das zweite gefangen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und alles rausgehauen. Wir haben viel investiert und hätten die Führung natürlich über die Zeit bringen müssen, aber so ist der Fußball manchmal.”

Am nächsten Spieltag trifft der SV Lippstadt an der Hafenstraße auf Rot-Weiss Essen. In Bezug auf die kommende Partie wünschte Münsters Trainer Hildmann seinem Trainerkollegen viel Glück und ergänzte: “Ich hoffe ihr werdet gegen Essen genauso gut spielen wie gegen uns.”