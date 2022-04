Regionalliga West: VfB Homberg präsentiert Neuzugang Nummer drei

Noch-Regionalligist VfB Homberg hat den dritten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison präsentiert. Er kommt aus der eigenen Jugendabteilung.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein ist der VfB Homberg erneut fündig geworden. Tim Ulrich wird aus der eigenen U19-Mannschaft in die Erste hochgezogen. Das gab der Klub an Karfreitag bekannt.

Ulrich spielt in der A-Jugend der Rheindeicher im Angriff. In bislang dreizehn Einsätzen in der Niederrheinliga hat der 18-Jährige zehn Treffer erzielen können und liegt damit an dritter Stelle der Torschützenliste der Klasse. Ulrich ist seit Anfang 2019 beim VfB Homberg und war auch schon für TuS Mündelheim, Bayer Uerdingen und die SG Unterrath aktiv. „Die sportliche Leitung hofft, daß Tim Ulrich seine gute Entwicklung im Seniorenbereich bestätigen kann und wünscht ihm eine verletzungsfreie und sportlich erfolgreiche Saison“, schreibt der Verein.

In den kommenden Tagen wolle der Verein weitere Personalia der ersten Mannschaft bekanntgeben. Bisher haben die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Frank Hildebrandt zwei weitere Neuzugänge bekanntgegeben. Zum einen kommt der 21-jährige Innenverteidiger Pablo Overfeld vom TV Jahn Hiesfeld, zum anderen der regionalligaerfahrene Taoufiq Naciri vom TSV Meerbusch.

Bei den Hombergern ist schon seit einigen Wochen klar, dass sie der Weg nach dieser Saison in die Oberliga Niederrhein führen wird. Zum einen kann die Mannschaft von Interimstrainer Tobias Schiek das rettende Ufer nicht mehr erreichen, zum anderen wurde keine Lizenz für die kommende Regionalliga-Spielzeit beantragt.