Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 empfängt am Ostersamstag den Bonner SC. Es geht um den Klassenerhalt.

"Abstiegskampf ist nicht fair“, sagte Jakob Fimpel nach der 2:3-Niederlage seiner Schalker am Mittwoch gegen Rot Weiss Ahlen in Anbetracht des Chancenübergewichts seiner Mannschaft. Am Ende zählten nur Fakten: Keine Punkte, nur ein Sieg aus den letzten neun Spielen und die Erkenntnis, dass der Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft geschafft werden kann. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt zwar drei Zähler, dieser wird allerdings von Alemannia Aachen belegt. Und die Kaiserstädter haben zwei Spiele weniger absolviert.

Schalke II muss folglich schleunigst punkten, um die erste Oberliga-Saison seit 2017/2018 zu verhindern. Am besten bereits am Ostersamstag gegen den Bonner SC (14 Uhr, RS-Liveticker).

Dazu braucht es nach Ansicht des Trainers vor allem ein kurzes Gedächtnis. „Nach der Niederlage am Mittwoch gegen Ahlen ist es wichtig, dass wir die Köpfe schnell wieder frei bekommen und mit einem guten Gefühl und frischen Beinen in das Spiel am Samstag reingehen“, sagte Fimpel den vereinseigenen Medien und betonte: „Wir müssen über 90 Minuten Vollgas geben und dann wird das Glück auch mal auf unserer Seite sein.“

Gegen den Bonner SC, der aus den letzten fünf Spielen sieben Punkte holte, erwartet Fimpel keine einfache Aufgabe. „Bonn spielt eine super Rückrunde, sie treten ganz anders auf als in der Hinrunde. Sie sind eine spielstarke Mannschaft mit guten Stürmern, die vorne die Tore schießen können“, betonte der Trainer.

Verzichten muss Schalke II wie schon am Mittwoch Bleron Krasniqi, Rufat Dadashov, Björn Liebnau und Franck Tehe. Immerhin kehrt Jimmy Kaparos nach seiner Rotsperre zurück.