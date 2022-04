Aachen - RWE: "Das hatte mit Regionalliga nichts zu tun"

Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen trennten sich 1:1. Beide Fanlager sorgten für eine besondere Atmosphäre.

"Das war ein tolles Fußballspiel vor einer tollen Kulisse", kommentierte der Stadionsprecher nach dem Westschlager zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen.

Die Partie endete 1:1-Remis. Für RWE waren es zwei verlorene Zähler im Kampf um die Meisterschaft. Insgesamt ging die Punkteteilung aber in Ordnung, weil Essen nach starken ersten 30 Minuten den Faden verlor und einen zuvor harmlosen Gegner wieder stark machte.





Das Traditionsduell elektrisierte beide Fanlager. Bereits im Vorfeld sicherten sich viele Zuschauer die Tickets für dieses brisante Spiel. Insgesamt pilgerten am Sonntagmittag 10.900 Fans zum Aachener Tivoli und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Für die Alemannia war es die größte Kulisse in dieser Saison. Die bisherige Bestmarke – 5000 Fans gegen den SV Rödinghausen (0:1, 27. März) – wurde deutlich übertroffen.

Aachen-Coach Fuat Kilic zeigte sich begeistert von der Stimmung im Stadion: "Das hatte mit Regionalliga nichts zu tun. Auch von der Intensität und Qualität dieses Spiels. Die Atmosphäre hat uns natürlich beflügelt. Es ist faszinierend, dass so viele Fans ins Stadion gefunden haben. Da sieht man, dass die Hoffnung und der Glaube in die Mannschaft vorhanden sind, unabhängig vom Namen Essen."

RWE-Trainer Christian Neidhart hätte die rund 2500 mitgereisten Essener Anhänger gerne mit einem Dreier belohnt: "Diese Stimmung von beiden Seiten macht das Spiel außergewöhnlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in der zweiten Halbzeit dominanter sind, um die Fans dadurch noch mehr anzünden zu können. Das haben wir leider nicht hinbekommen."

RWE mit Heimspiel, Aachen spielt auswärts

Nach vier Englischen Wochen in Serie geht es für Rot-Weiss Essen in den kommenden Tagen wieder regulär weiter. Am nächsten Samstag (16. April, 15.30 Uhr) empfängt die Neidhart-Elf die U23 von Borussia Mönchengladbach und muss dreifach punkten, um Druck auf Spitzenreiter Preußen Münster aufzubauen.

Für Alemannia Aachen steht ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm. Die Kaiserstädter reisen zum Tabellen-13. SV Straelen (16. April, 14 Uhr).