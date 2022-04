RL West: Mit diesen Teams gehen RWO und RWE ins Derby

Um 19.30 Uhr ist es so weit: Rot-Weiß Oberhausen empfängt im heimischen Niederrheinstadion den Rivalen Rot-Weiss Essen. Das sind die Aufstellungen.

Um 19.30 Uhr ist Anstoß: Rot-Weiß Oberhausen trifft auf Rot-Weiss Essen. Ein Sieg ist Pflicht, wenn die Kleeblätter vielleicht noch einmal ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen. „Verlieren wir, sind wir nicht mehr in der Verlosung. Gewinnen wir, auch eher nicht, aber dann ist das Gefühl ein anderes“, beschrieb RWO-Präsident Hajo Sommers die Lage.

Rot-Weiss Essen kann mit einem Sieg - auch für den Fall, dass die Spielwertung aus dem Münster-Spiel für die Preußen bestehen bleibt - wieder den ersten Platz übernehmen. "In dieser Woche werden Weichen gestellt", erklärte RWE-Trainer Christian Neidhart, der gegen RWO auf Felix Bastians wieder verzichten muss. Generell warnt er vor der Heimstärke der Oberhausener, trotzdem betont er: "Eine ganz wichtige Partie für uns, die wir nicht verlieren dürfen. Diesen Druck haben wir, aber nicht erst seit dieser Woche."

Das sind die Aufstellungen RWO: Heekeren - Holthaus, Klaß, Öztürk, Fassnacht - Stappmann, Propheter - Oubeyapwa, Dorow, Heinz - Kreyer Bank: Benz - Gabriel, Kabambi, Buckmaier, Lenges, Bulut, Boesen, Rexha. RWE: Golz - Plechaty, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Dürholtz, Tarnat - Young, Eisfeld, Kleinsorge - Engelmann. Bank: Koczor - Langesberg, Harenbrock, Janjic, Krasniqi, Kefkir, Haiduk, Sauerland, Rüth.

Bei einem Remis würde RWE Zweiter bleiben, Münster hätte dann bei Spielgleichheit das um einen Treffer bessere Torverhältnis. Neidhart am Montag über das Derby, bei dem die Essener von 3000 Fans begleitet werden: "Bisher gab es viele Derbys ohne Zuschauer seit ich hier bin. In einem Heimspiel hatten wir eine gute Kulisse, da hat man sofort gespürt, dass es in einem Derby auch um andere Dinge geht, als nur die fußballerische Qualität auf den Platz zu bekommen."

Beide Teams haben ihre Aufstellungen auf einer Position verändert: Bei RWO steht Fabian Holthaus in der Startelf, Nils Winter fehlt. Neidhart nimmt bei RWE Marcus Kleinsorge für Oguzhan Kefkir rein. Essens Ersatzkeeper Daniel Davari fehlt krank im Kader.