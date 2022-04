RWO stellt klar: Keine Spielabsage! Das Derby gegen RWE findet statt

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Am Dienstagabend zum 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) wird der Anpfiff im Stadion Niederrhein ertönen. Das betont RWO nochmals.

Große Aufregung bei Rot-Weiß Oberhausen: Vor dem Derby gegen Rot-Weiss Essen kursiert eine Nachricht in den Sozialen Medien und Fan-Foren, dass das Spiel aufgrund der anhaltenden Regenfälle abgesagt worden ist.

RWO-Pressesprecher Thorsten Sterna griff zum Hörer und betont gegenüber RevierSport: "Irgendjemand verbreitet ein Gerücht, dass das Spiel abgesagt ist. Das stimmt nicht! Es gibt keine Spielabsage. Wir befinden uns hier soeben in den letzten Vorbereitungen, damit für den Abend alles angerichtet ist. Wir freuen uns auf eine gute, friedliche Kulisse und ein tolles Derby." Und in welchem Zustand ist der Rasen im Stadion Niederrhein? "Der Platz ist trotz der Regenfälle in einem guten Zustand", antwortet Sterna.

Rund 6300 Karten - darunter 3000 Tickets für Gästefans - haben Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen für das Derby am Dienstagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) bislang verkauft. "Wir hoffen noch auf ein paar Fans mehr. Vielleicht knacken wir die 7000er Marke", sagt Sterna und ergänzt: "Zwei Stunden vor dem Spiel werden noch einmal die Kassenhäuschen geöffnet - für beide Fanlager. Also: Wer spontan ist und noch keine Karte hat, der ist herzlich im Stadion Niederrhein willkommen."

Der Gastgeber ist jedenfalls hoch motiviert. Noch am Montag betonte der Ex-RWE-Spieler Jan-Lucas Dorow, der seit Sommer 2021 in RWO-Diensten steht: "Jeder weiß, um was es geht. Wir wollen mit Hilfe unserer Fans Rot-Weiss Essen besiegen und einen Derbysieg feiern."

Auch wir fiebern dem Derby entgegen: Bereits ab 19 Uhr läuft unser RevierSport-Ticker aus dem Stadion Niederrhein.