RWO: Remis in Köln! Nun mit breiter Brust gegen RWE

Rot-Weiß Oberhausen konnte erneut ein Spitzenspiel nicht gewinnen. Nach dem 1:1 gegen Wuppertal musste sich RWO auch mit einem 1:1 bei Fortuna Köln begnügen.

Verfolgerduell im Südstadion zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen. Es blieb am Ende bei einem 1:1-Remis - zu wenig für beide Mannschaften.

Für die Fortuna war es Spiel eins nach der Bekanntgabe des Aus von Alexander Ende nach der Saison. Und die Gastgeber kamen nach einer ereignisarmen Anfangsviertelstunde besser in die Partie als die Gäste. Suheyel Najar (21.) hatte die erste gute Chance. Doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Von Oberhausen war wenig zu sehen. Sie kämpften und standen gut. Plötzlich dann das: Die Gäste gingen wie aus dem Nichts in Führung. Vorausgegangen war eine sensationelle Flanke von Nils Winter aus dem Halbfeld genau auf den Fuß des einlaufenden Sven Kreyer (33.), der mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 für den Gast aus dem Ruhrgebiet traf.

Der beste Kölner, Najar, hatte in der 42. und 44. Minute noch zwei gute Gelegenheiten. Doch zunächst wurde er von Nico Klaß aus aussichtsreicher Position am Schussversuch gehindert und dann scheiterte er an Justin Heekeren. Oberhausen ging mit der 1:0-Führung in die Pause.

Fortuna Köln: Weis - Itter, Lanius, Löhden, Rumpf (51. Nadjombe) - Batarilo, Dej (60. Kegel), Hölscher (46. Dieckmann) - Najar (73. Imbongo), Demaj, Marquet. Weis - Itter, Lanius, Löhden, Rumpf (51. Nadjombe) - Batarilo, Dej (60. Kegel), Hölscher (46. Dieckmann) - Najar (73. Imbongo), Demaj, Marquet. Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren - Stappmann, Öztürk, Klaß - Winter, Propheter, Dorow (77. Buckmaier), Fassnacht - Oubeyapwa (82. Bulut), Kreyer (82. Boesen), Heinz (65. Kabambi). Schiedsrichter: Tobias Severins. Tore: 0:1 Kreyer (33.), 1:1 Marquet (84.). Gelbe Karten: Zuschauer:

Die Fortuna musste sich in der Halbzeit von ihrem Noch-Trainer Ende wohl einiges anhören. Sie kamen mit Wut und viel Schwung aus der Kabine. Sascha Marquet (52.) scheiterte nach einer Flanke von links per Volley an Heekeren, der den Schuss mit einem starken Reflex zur Ecke klärte.

Doch RWO versteckte sich keineswegs. Die Antworten kamen prompt: Anton Heinz (56.) eroberte mit einer Grätsche den Ball von Pascal Itter, passte quer auf Kreyer, der dann aber mit links aus der Distanz am Tor nur knapp vorbeischoss. Nur eine Minute später: Dominik Lanius traf nach einer Winter-Flanke den Ball nicht richtig und damit fast ins eigene Tor. Glück für die Fortuna!

RWO machte das Glück und hielt die Kölner weit vom Tor weg. Hundertprozentige blieben Mangelware - bis zur Schlussphase. Fortuna Köln machte immer mehr Druck und wurde auch belohnt. Marquet (84.) konnte den starken Heekeren überwinden - 1:1. In der Folgezeit rettete RWOs Nummer eins seine Mannschaft mehrmals vor dem 1:2. Es bliebt beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Für beide zu wenig im Kampf um den Titel.

Trotzdem: RWO blieb auch im neunten Spiel in Serie - sechs Siege, drei Remis - ungeschlagen. Mit breiter Brust geht es nun für Rot-Weiß Oberhausen ins Derby gegen Rot-Weiss Essen. Anstoß ist am Dienstag, 5. April ab 19.30 Uhr - [/b]RevierSport[/b] ist mit einem Liveticker vor Ort. Fortuna Köln reist nach Velbert zum KFC Uerdingen. Auch hier wird RS vor Ort sein.