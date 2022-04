1. FC Köln: Das bedeutet das Modeste-Aus für RWE

Der 1. FC Köln II muss am Freitag (19:30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen auf vermehrte Profiunterstützung verzichten.

Die U21 des 1. FC Köln spielt eine starke Saison in der Regionalliga West. Auch dank der Profiunterstützung, die es in dieser Saison regelmäßig gab. Vor dem Spiel an der Essener Hafenstraße wird diese Unterstützung allerdings überschaubar ausfallen.

Benno Schmitz, Kingsley Schindler, Timo Horn und Ondrej Duda fallen bei den Profis aus, die ebenfalls am Freitag (bei Union Berlin) spielen. Kurzfristig muss FC-Trainer Steffen Baumgart auch noch auf Toptorjäger Anthony Modeste verzichten, der krank in Köln geblieben ist.

So spielte Köln im Hinspiel: Roloff - Castrop, Laux, Cestic, Katterbach - Petermann, Olesen, Nottbeck, Obuz - Lemperle, Dietz

Die Folge: Auch Marvin Obuz, der vermutlich für die U21 eingeplant war, reiste mit nach Berlin-Köpenick und fehlt gegen Rot-Weiss Essen. Neben Obuz sind auch Mathias Olesen und Tim Lemperle in Berlin dabei - das Trio stand im Hinspiel beim 1:1 gegen RWE noch auf dem Platz.

Damit sind nun neun Spieler nicht mehr dabei, die in der Hinrunde noch gegen Essen aufliefen. Eine klare Schwächung für die Domstädter. Neben Olesen, Lemperle und Obuz sind das Noah Katterbach (wurde nach Basel verliehen), Sava-Arangel Čestić (wurde an HNK Rijeka abgegeben), Julian Roloff (wechselte zu Cavalry FC), Jens Castrop (im Winter per Leihe zum 1. FC Nürnberg), Marius Laux (beendete seine Karriere) und Toptorjäger Florian Dietz, der seit Januar mit einer Schulterblessur ausfällt.

FC-Coach Mark Zimmermann wird vermutlich in Essen "nur" auf Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi (wurde im Winter vom FC Bayern ausgeliehen) und Niklas Hauptmann bauen, der nach monatelanger Pause langsam wieder Spielpraxis sammeln soll.

Neben den Profis, die in Berlin sind, fehlt der U21 des FC zudem Innenverteidiger David Winke (Gelbsperre) und Routinier Thomas Kraus.