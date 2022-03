1. FC Köln: U21 kommt mit breiter Brust zu RWE - Kader 22/23 so gut wie fix

Am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert der 1. FC Köln II bei Rot-Weiss Essen. Die U21 des "Effzeh" hat nur eine der letzten 15 Partien verloren.

Tabellenzweiter gegen Tabellendritter: So könnte man das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Köln II auch betiteln. Jedoch nur, wenn die Rückrundentabelle hinzugezogen wird.

Doch was wir damit verdeutlichen wollen - vor allem aus Sicht der Gäste: Die Kölner haben nur eine (1:2 in Rödinghausen, Anm. d. Red.) ihrer letzten 15 Begegnungen verloren und gehören zu den besten Mannschaften der Regionalliga West. Dieser Fakt macht auch Matthias Heidrich stolz.

RevierSport hat mit dem 44-jährigen Leiter der Kölner Nachwuchsabteilung vor dem RWE-Spiel gesprochen.

Matthias Heidrich über...

... die laufende Saison: "Wir haben sehr frühzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Dass wir diesen ganz, ganz großen Haken schon zu diesem Zeitpunkt machen können, ist einfach nur stark. Hut ab, vor der Leistung der Mannschaft und des Trainerteams um Mark Zimmermann. Sie haben es geschafft, die Balance zwischen der Weiterentwicklung, die in jedem NLZ Priorität genießt, und dem Tabellenstand sehr gut zu meistern."

Auch die Spieler schauen vor der Saison immer zuerst, wann es nach Essen geht. Es dreht sich immer um das Spiel: wie viele Karten bekommen die Bekannten von den Spielern, wann ist das Spiel. Jetzt ist es wieder so weit (lacht). Wir freuen uns sehr auf die Partie und wollen uns immer mit den Besten messen. Matthias Heidrich

... das jüngste 6:1 gegen Ahlen: "Manchmal kommt es drauf an, wann man gegen welchen Gegner spielt. Wir hatten wohl das Glück, dass Ahlen gegen Essen einige Körner hat liegen lassen. Sie haben da sehr viel investiert. Wir konnten dann die Ahlener ohne jegliche Profiunterstützung und mit einigen U19-Spielern besiegen. Das war ein guter Auftritt."

... das Spiel bei Rot-Weiss Essen: "Niemand wird müde zu sagen, dass es ein Highlight in der Saison ist. Das ist aber einfach nur Fakt! Jeder spielt gerne in Essen. Auch wenn der Faktor Fans immer ein Vorteil für RWE ist, will man in diesem Stadion als Regionalligaspieler auflaufen, weil es etwas besonderes im Vergleich zu den anderen Spielen ist. Auch die Spieler schauen vor der Saison immer zuerst, wann es nach Essen geht. Es dreht sich immer um das Spiel: wie viele Karten bekommen die Bekannten von den Spielern, wann ist das Spiel. Jetzt ist es wieder so weit (lacht). Wir freuen uns sehr auf die Partie und wollen uns immer mit den Besten messen."

... den Titelkampf: "Essen hat die Qualität und Wucht, um aus dieser Liga zu kommen. Münster, Essen: das ist aber eine enge Kiste. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Mit Simon Engelmann hat RWE einen klaren Torjäger, der steht immer für eine Quote, Daniel Davari ist sehr ordentlicher Torwart, im Mittelfeld ist ein Thomas Eisfeld, wenn Essen Woche für Woche diese Qualität auf das Parkett bringt, dann werden sie endlich ihr Ziel erreichen."

... die neue Saison: "Wir haben jetzt schon 22, 23 Mann fix und mit Stephan Salger auch den ersten externen Zugang vorgestellt. Am Ende wird es maximal auf vier externe Jungs hinauslaufen. Auch in der neuen Saison wird der Klassenerhalt für uns das Basis-Ziel sein."